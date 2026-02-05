Säljansvarig till VSM Sverige
2026-02-05
Vill du arbeta med marknadsledande symaskiner och få en roll där affär, relationsbyggande och ett genuint intresse för sömnad möts? Hos oss får du en central position där din energi och din förmåga att skapa förtroende blir avgörande för att stärka våra varumärken och utveckla långsiktiga samarbeten.
Om rollen Som Säljansvarig driver och utvecklar du försäljningen gentemot våra kedjekunder och större återförsäljare. Rollen är bred, varierad och ger stora möjligheter att påverka både arbetssätt och långsiktig utveckling. Du arbetar nära vår Sälj- och Produktkoordinator för att tillsammans skapa värde för våra kunder.
I din vardag kommer du bland annat att:
• Driva försäljning mot återförsäljare och storkunder i Sverige och Norge.
• Hantera budget, försäljningsmål, prognoser och estimat.
• Genomföra säljsamtal, butiksbesök, kundmöten, offerter och uppföljningar.
• Planera och genomföra mässor, events och kundaktiviteter.
• Upprätthålla god produktkunskap och presentera sortimentet på ett professionellt sätt.
Rollen innebär både digital kontakt och resor inom Sverige och Norge för att bygga relationer och möta kunder på plats.
Din profil Vi ser gärna att du har erfarenhet av B2B-försäljning, kundansvar och arbete med återförsäljare och kedjekunder. Ett intresse för content och sociala medier är meriterande, liksom kunskap om sömnadsprodukter. Du uttrycker dig väl i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt.
Du är en relationsdriven säljare som kombinerar affärsmannaskap med kreativitet och som skapar förtroende genom att förstå kundens behov. Du trivs med tydliga mål och har lätt för att växla mellan strategiska samtal, affärsbeslut och de kreativa inslagen. Din energi, nyfikenhet och ditt engagemang inspirerar både kunder och kollegor och du bidrar naturligt till ett positivt och professionellt samarbete.
Vi erbjuder Hos oss får du en omväxlande och utvecklande roll med stort eget ansvar. Du blir en del av ett litet och sammansvetsat team där vi tror på kraften i starka relationer, nyfikenhet och kreativt samarbete. Vi hjälps åt, delar idéer, testar nytt och har nära till både skratt och beslut.
Ansökan I den här rekryteringen har vi valt att samarbeta med Stella Rekrytering och Ledarskap. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Jennifer Djureholt på 070-209 16 93 eller Mia Boozer på 036- 291 2450.
Vi ser fram emot din ansökan!
Om VSM Sverige AB En ledande aktör inom försäljning och marknadsföring av hemsymaskiner och tillbehör. Som en del av en integrerad nordisk organisation arbetar vi nära våra kollegor i regionen för att erbjuda produkter av hög kvalitet och tillförlitlighet.
Med huvudkontor i Jönköping har vi etablerat en stark position på den nordiska marknaden. Vi representerar tre av de mest välkända varumärkena inom symaskinsindustrin: Husqvarna Viking, Singer och Pfaff. Våra kunder utgörs huvudsakligen av återförsäljare och större kedjekunder, med vilka vi har utvecklat långvariga relationer.
Vårt mål är att fortsätta vara en pålitlig partner och leverantör av förstklassiga symaskiner och tillbehör, och att bidra till våra kunders framgång genom vårt breda sortiment och vår expertis inom branschen. Så ansöker du
