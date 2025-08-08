Säljande märkesagent Nissan Norrköping
Påverka Nu Sverige AB / Butikssäljarjobb / Norrköping Visa alla butikssäljarjobb i Norrköping
2025-08-08
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Påverka Nu Sverige AB i Norrköping
, Linköping
, Katrineholm
, Motala
, Mjölby
eller i hela Sverige
BilByter är en framstående aktör inom fordonsbranschen med ca70 anställda fördelade på fem anläggningar i Linköping, Norrköping och Mjölby. Vi erbjuder en spännande och dynamisk arbetsmiljö med fokus på kvalitet och kundnöjdhet. Vi söker nu en engagerad och driven märkesagent som vill vara med och bidra till vår fortsatta framgång.
Skicka in din ansökan idag och bli en del av vårt framgångsrika team på BilByter i Norrköping. Vi ser fram emot att höra från dig!
Som märkesagent hos oss på BilByter kommer du att spela en central roll i vårt försäljningsteam. Du kommer att arbeta proaktivt och strukturerat för att nå ut till nya och befintliga kunder. Du kommer att representera vårt varumärke och säkerställa att våra kunder får bästa möjliga service.
Dina Arbetsuppgifter
- Proaktiv försäljning: Ansvara för att identifiera och nå ut till potentiella kunder genom egeninitierade listor och utskick.
- Uppsökande verksamhet: Aktivt uppvakta lokala företag och delta i event för att skapa affärsmöjligheter.
- Representera märket: Vara en ambassadör för Nissan och säkerställa att varumärkets värden kommuniceras på bästa sätt.
- Lokal kännedom: Ha god kännedom om Norrköpings-området för att effektivt nå ut till lokala kunder.
- Resor: Resor inom regionen för att uppvakta lokala företag samt nära samarbete med Nissan generalagent i Stockholm.Publiceringsdatum2025-08-08Kvalifikationer
- Proaktiv: Du tar initiativ och driver försäljningen framåt med egna idéer och lösningar.
- Affärsmässig: Du har en stark förståelse för affärsrelationer och är resultatorienterad.
- Strukturerad: Du arbetar organiserat och effektivt för att nå uppsatta mål.
- Meriterande erfarenhet: Tidigare erfarenhet från försäljnings-/fordons-branschen är ett plus.
-
Språk: Flytande svenska och engelska.
-
Körkort: B-körkort krävs.
Bilbyter startades redan 1971 av Christer Ekström. 2001 fick David Burman chansen att ta över efter Christer och har sedan dess drivit verksamheten. Bilbyter har genom åren vuxit till att nu ha ca 70 anställda och vara representerade på 5 adresser. På så sätt behåller vi vår familjära känsla på varje anläggning men kan dra fördel av vår storhet när det behövs.
Hos oss möter du en fantastisk skara anställda som har tagit många år att sätta samman, var och en dedikerade till sin uppgift att hjälpa och vägleda dig som kund oavsett om det gäller en liten reparation eller ett stort inköp. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Påverka Nu Sverige AB
(org.nr 556775-4170), https://bilbyter.se/ Arbetsplats
Bilbyter AB Jobbnummer
9450296