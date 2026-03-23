Säljande konsult inom Freight Management
Transit Sweden AB / Organisationsutvecklarjobb / Lidköping Visa alla organisationsutvecklarjobb i Lidköping
2026-03-23
, Götene
, Skara
, Vara
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Transit Sweden AB i Lidköping
Vill du kombinera affärsmannaskap, analys och relationsbyggande - och samtidigt hjälpa företag att spara miljoner på sina transporter?
Vi på Transit Sweden AB växer och söker nu en säljande konsult som vill vara med och utmana hur företag arbetar med sina transportkostnader.
Om rollen:
Det här är ingen klassisk säljtjänst - och inte heller en traditionell konsultroll.
Du kommer att:
Identifiera och skapa nya affärsmöjligheter
Driva dialoger med beslutsfattare (CFO, logistikchef, VD)
Leda eller medverka i fraktupphandlingar
Analysera transportdata och identifiera besparingspotential
Presentera insikter och rekommendationer på ett affärsmässigt sätt
Följa kunden hela vägen från första kontakt till realiserad effekt
Du säljer inte en produkt - du säljer insikt, transparens och resultat
Vad vi erbjuder
Möjlighet att arbeta med tunga kunder och komplexa uppdrag
En roll med stort eget ansvar och frihet
Direkt påverkan på kunders resultat (ofta miljonbesparingar)
En entreprenöriell miljö där idéer uppskattas och testas snabbt
Möjlighet att vara med och forma framtidens freight management-tjänster
Vem vi tror att du är
Du är en person som kombinerar affärsdriv med analytisk skärpa.
Vi tror att du:
Har erfarenhet av B2B-försäljning, konsultförsäljning och/eller logistik
Är trygg i dialog med seniora beslutsfattare
Har ett strukturerat och datadrivet arbetssätt
Gillar att utmana och ifrågasätta "hur man alltid gjort"
Trivs i en roll där du både säljer och levererar värde
Extra plus om du har:
Erfarenhet av transport/logistik eller supply chain
Arbetat med upphandling eller analys
Vana av komplexa affärer
Varför Transit Sweden?
Transit Sweden är inte för alla - och det är precis så vi vill ha det.
Här får du:
Arbeta nära affären - inte vid sidan av den
Ta ansvar för egna kunder och affärer
Vara en del av ett bolag i tillväxt där din prestation syns
Möjlighet att påverka både erbjudande och arbetssätt
En miljö där vi värdesätter skärpa, driv och resultat
Det här är rätt plats för dig som vill mer än att bara "ha ett jobb"
Vi hjälper våra kunder att:
Skapa kontroll
Förstå vad som faktiskt driver kostnader och kvalitet
Upphandla smartare
Bygga långsiktigt hållbara transportlösningar
Kort sagt - vi gör skillnad på riktigt.
Om detta låter som en stimulerande tjänst för dig ser jag fram emot din ansökan
Mvh Rasmus Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-22
E-post: rasmus.helgesson@transitsweden.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Logistikkonsult". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Transit Sweden AB
(org.nr 556870-3283)
Fabriksgatan 4 (visa karta
)
531 60 LIDKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9814742