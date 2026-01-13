Säljadministratör med start omgående sökes!
iSales AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm
2026-01-13
Administratör till växande företag
Vill du bli en del av ett växande företag där du får möjlighet att utvecklas, ta ansvar och göra verklig skillnad?Vi söker nu en noggrann och serviceinriktad administratör som vill arbeta i en dynamisk miljö och bidra till både hög kundnöjdhet och effektiva interna processer.
Hos oss blir du en viktig del av teamet och har en central roll i det dagliga administrativa arbetet, med nära samarbete med både kunder och interna avdelningar.
Om rollen
I rollen som administratör arbetar du brett med administrativa uppgifter, med huvudsakligt fokus på orderregistrering, kundsupport och internrapportering. Du ansvarar för att kundorder hanteras korrekt och effektivt samt bidrar till struktur, uppföljning och smidiga arbetsflöden i organisationen. Rollen innebär även löpande administrativt stöd till övriga team.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Registrera och hantera kundorder i våra samt våra kunders system
Hantera och uppdatera information i CRM- och affärssystem
Vara administrativt stöd till interna avdelningar
Publicering sdatum2026-01-13Profil
Vi söker dig som har minst ett års erfarenhet av administrativt arbete, gärna inom försäljning, kundtjänst, orderhantering eller kundsupport. Du är strukturerad, lösningsorienterad och har ett gott öga för detaljer. Du trivs i en roll där du får ta ansvar, arbeta självständigt och samarbeta med andra för att ge bästa möjliga service.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Erfarenhet av orderregistrering och/eller administrativt arbete
Mycket god datorvana, särskilt i Excel
Erfarenhet av CRM- eller affärssystem
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Förmåga att arbeta självständigt, ta initiativ och lösa problem
Vi erbjuder
En utvecklande roll i ett företag i tillväxt
Möjlighet att påverka och förbättra arbetssätt och processer
Ett positivt arbetsklimat med trevliga och engagerade kollegor
Interna utvecklingsmöjligheter
Vill du vara med på vår resa?Skicka in din ansökan redan idag - vi intervjuar löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7046601-1787668".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare iSales AB
(org.nr 559206-0981)
Warfvinges väg 45
)
112 51 STOCKHOLM
iSales Jobbnummer
9682607