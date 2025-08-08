Sälj, Marknadsföring och Karriärfokus
2025-08-08
Sälj, Marknadsföring och Karriärfokus - Är det här något för dig?Publiceringsdatum2025-08-08Om tjänsten
Vi söker nu en engagerad och driven säljare som vill vara en del av vårt dynamiska team. Hos oss får du möjlighet att utvecklas inom digital marknadsföring och försäljning, och vi ger dig de verktyg och kunskaper du behöver för att lyckas. Vår företagskultur präglas av öppen feedback, personlig utveckling och en stark teamkänsla där vi växer tillsammans.
Som Account Manager ansvarar du för hela säljprocessen, från prospektering till uppföljning och merförsäljning. Du kommer att arbeta med att sälja digitala marknadsföringslösningar till nya kunder och driva försäljning i ett högt tempo.
Ansvarsområden:
Hitta nya leads och prospektera potentiella kunder.
Boka möten och hålla affärsmöten.
Ansvara för hela säljprocessen och uppföljning av kundernas köpupplevelse.
Ansvara för att uppnå och överträffa försäljningsmål.
Bidra till teamets utveckling och delaktighet i att nå gemensamma mål.
Vi söker dig som:
Är en positiv och drivande person som vill utvecklas.
Trivs i en roll med hög aktivitet och har förmåga att ta ansvar.
Är självgående och strukturerad i ditt arbete.
Har en vilja att utvecklas och göra karriär.
Har en stark vilja att bidra till teamets framgång.
Vad kan vi erbjuda dig?
Grundlön med attraktivt provisionssystem och möjlighet till bonusar.
Pension enligt ITP-plan och friskvårdsbidrag.
Ett coachande och utvecklingsinriktat ledarskap.
En personlig utvecklingsplan där du kan växa och klättra i din karriär.
Möjlighet att arbeta i ett team med kunniga och engagerade kollegor.Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar vi med Talent&Partner. Skicka gärna din ansökan med CV och personligt brev till work@talentpartner.se
Sista dag att ansöka är 2025-08-22
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: Talent & Partner AB
Birger Jarlsgatan 8, 5tr
114 34 STOCKHOLM
