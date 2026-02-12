Sales Support
2026-02-12
Nu utökar vi med ännu en serviceinriktad teamspelare som trivs i en roll där struktur möter kundkontakt?
Vill du arbeta i ett designföretag som växer internationellt? Då kan du vara vår nästa kollega!
Om jobbet:
Abstracta - We create better soundscapes!
Abstracta är ett svenskt akustikföretag med rötterna i Småland och med en stark internationell profil. Med över 50 års erfarenhet inom inredningsakustik är Abstracta en etablerad pionjär inom branschen och en del av det börsnoterade Lammhults Design Group.
Tillverkning och produktutveckling sker i vår egen fabrik i Lammhult. Som marknadsledare i Norden fortsätter vi att driva utvecklingen framåt med innovativa, hållbara akustiklösningar som bidrar till att skapa framtidens arbetsmiljöer - miljöer där välbefinnande och produktivitet går hand i hand.
Sedan starten 1972 har vi vuxit till att bli en global aktör med etablerade Showrooms i Skandinavien och Europa. Hos Abstracta får du möjlighet att bli en del av en organisation som påverkar hur människor världen över upplever och interagerar med sina arbetsplatser.
Rollen - Så kan dina arbetsdagar se ut
Som Sales Support kommer du att spela en viktig roll i vår säljorganisation världen över. Här mixas administration och kundkontakt, vilket ger dig en varierande och dynamisk arbetsdag. Du fungerar som en viktig länk mellan säljorganisationen, våra kunder och interna funktioner.
Du blir en del av ett engagerat och kunnigt Sales Support-team där vi stöttar varandra, samarbetar nära våra säljare och arbetar mot gemensamma mål. Din insats i rollen är avgörande för att skapa en smidig kundresa - från första kontakt till leverans.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:
• Order- och offertregistrering i affärssystemet Monitor
• Uppföljning av ordrar och offerter
• Projektregistrering och projektuppföljning
• Bistå med dokumentation, certifikat och produktinformation
• Hantering av reklamationer och kundärenden
• Support via telefon och e-post
• Medverkan på mässor och event
Vem är du?
För att lyckas och trivas i rollen ser vi att du är serviceinriktad, kommunikativ och noggrann och att du brinner för att skapa goda kundrelationer. Du levererar alltid en professionell och positiv upplevelse, både internt och externt.
Du uppskattar varierande arbetsuppgifter, arbetar strukturerat och trivs i ett högt tempo där flexibilitet och god prioriteringsförmåga är viktiga egenskaper.
Vi söker dig som:
• Behärskar svenska och engelska (ytterligare språk är meriterande)
• Har erfarenhet av kundservice, orderhantering och administrativt arbete
• Har arbetat i affärssystem och CRM (Monitor är meriterande)
• Har god datorvana och är trygg med Officepaketet
• Om du har tidigare erfarenhet inom försäljning så är det meriterande
• Trivs med både självständigt arbete och teamwork
Varför jobba hos oss?
På Abstracta blir du en del av ett företag med starkt design- och hållbarhetsfokus, där vi tillsammans skapar framtidens akustiska lösningar för kontor och offentliga miljöer världen över.
Vi erbjuder:
· En familjär kultur med stora möjligheter - där din kunskap och dina idéer välkomnas.
• En arbetsmiljö präglad av nyfikenhet, kvalitet och genuin stolthet för våra produkter - utvecklade och producerade i vår egen fabrik i Lammhult.
• En internationell miljö - vi arbetar nära både nordiska och globala marknader.
• Balans och flexibilitet - vi värnar om ett hållbart arbetsliv och erbjuder friskvårdsbidrag och möjlighet till distansarbete en dag per vecka.
Här får du chansen att utvecklas, påverka och arbeta med meningsfulla produkter som förbättrar människors arbetsmiljö varje dag.
Anställningsform och placering:
• Omfattning: 100 %
• Anställning: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
• Placeringsort: Lammhult
• Tillträde: Enligt överenskommelse
Ansök nu!
Känner du igen dig i beskrivningen och vill bli en del av Abstractas engagerade team?
Välkommen med din ansökan! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum.
Sista dag att ansöka är 2026-03-07
E-post: work@abstracta.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sales Support". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Abstracta AB
(org.nr 556046-3852)
Lammengatan 2 (visa karta
)
360 30 LAMMHULT Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9737832