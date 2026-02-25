Sales Manager Till Fmcg Partner Sverige
FMCG Partner är ett av Sveriges ledande säljbolag inom dagligvaruhandeln (DVH), Servicehandeln, Apotek, Foodservice och online. Vi arbetar med inriktad butiksförsäljning och har hand om över 70 varumärken där flertalet är starka marknadsledare. Med våra 120 personer på fältet skapar vi långsiktiga resultat som syns. FMCG Partner är en del av SSI - Sales Services International som är världens största leverantör av säljtjänster med 87000 anställda och en omsättning på 12 MDKR.Dina arbetsuppgifter
Du kommer att handleda och ansvara för ett team bestående av fältsäljare inom dagligvaruhandeln. Arbetsuppgiften handlar om att leda teamet, utveckla säljarnas färdigheter, ge stöd i vardagen och agera förebild samt nå resultaten för hela gruppen. Dessutom ingår kundkontakt och återrapportering av resultat till våra externa kundvarumärken och internt mot överordnad chef. Inom tjänsten ingår även ansvaret för säljstödssystem. Inom koncernen förväntas du även agera stöd åt kollegor inom andra säljkårer vid tidsbegränsad ledighet eller semester.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har arbetat ett antal år inom dagligvaruhandeln som fältsäljare och har mognat i din roll genom coachning och utökat ansvar och där du ser säljledarrollen som nästa steg i din karriär. Du är en naturlig inspiratör, gillar säljmöten och att få människor runtomkring dig att växa. Då rollen handlar om både säljmötet och den kommersiella affären, ser vi gärna dig som känner sig bekväm såväl i butik som under ett kundmöte med våra varumärken. Då bolaget arbetar mot internationella kunder kan en del kommunikation och rapportering ske på engelska.
Hur arbetar du?
Att sätta mål och arbeta mot resultat är naturligt för dig, och du förstår vikten av att hålla kunderna nöjda. Du gillar att skapa långsiktiga relationer och har erfarenhet av försäljning men även hantering av relationerna med teammedlemmar. I denna roll är det absolut viktigt att vara strukturerad med schemaläggning, säljplanering, hantering av digitala säljsystem och siffror drivet av att nå säljresultat. Du räds inte utmaningar på jobbet, och ser problem som utvecklingsmöjligheter & nytänkande. Med andra ord; du löser problem som uppkommer i ditt teams vardag, samtidigt som du är grym på att få ett säljavslut.
Erfarenhet av DVH-försäljning
Nykundsbearbetning
Lösningsorienterad
Strukturerad & erfarenhet av säljstödssystem
Framgångsrik kundrelationsbyggare
Du agerar långsiktigt & drivs av att utveckla bra affärer för oss & våra kunder
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett roligt, omväxlande arbete med frihet under ansvar
Engagerade & positiva kollegor som brinner för sitt arbete.
Marknadsmässig lön och villkor
Du kommer hamna i en starkt växande koncern med många kontaktytor och utvecklingsmöjligheter
Vi sitter i fräscha lokaler strax söder om stan
