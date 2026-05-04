Sales Manager Privatlån & Försäkringar
2026-05-04
Vill du göra skillnad på riktigt?
Sedan 2007 har Lendo utmanat branschen genom transparens och innovation. Som en del av vårt Customer Relations-team i Sverige hjälper du våra kunder att fatta smartare ekonomiska beslut för privatlån, företagslån, bolån och försäkringar.
Vi drivs av vår vision: Financial Empowerment for Everyone. Hos oss möts du av en kultur som präglas av ägarskap, driv och stark laganda. Vi växer tillsammans, firar våra framgångar och har kul på vägen. Som en del av Lendo Group blir du en nyckelspelare Nordens ledande finansiella marketplace där kunden alltid kommer först.
Om rollen
Vill du ta ett helhetsansvar för en central del av affären, utveckla ledare och driva resultat i en organisation med höga ambitioner? Nu söker vi en General Sales Manager med ansvar för privatlån och försäkringar.
Det här är en nyckelroll där du spelar en central roll i att forma strategier som direkt bidrar till vår tillväxt och utvecklar vår gemensamma arbetsmetodik.
Som General Sales Manager har du det övergripande ansvaret för våra affärsområden inom privatlån och försäkringar. Du driver resultat och utveckling genom att bygga en effektiv och skalbar organisation med kunden i centrum.
Genom ditt ledarskap för teamchefer säkerställer du att organisationen är rustad för att prestera. Du förväntas stärka det affärsmässiga ägarskapet på alla nivåer och skapa en miljö där ledarskap och prestation går hand i hand.
Rollen rapporterar till Erica Holmberg, Operativ chef för Lendo Sverige.
Du kommer bland annat att arbeta med;
Maximera affärsvärdet genom att styra mot uppsatta mål och KPI:er
Driva och utveckla strategi, arbetssätt och struktur
Leda och utveckla teamchefer och deras team
Driva en prestationskultur som bygger på tydligt ägarskap och kontinuerligt lärande
Driva förbättringsinitiativ kopplat till försäljning, effektivitet och kundupplevelse
Samarbeta nära andra delar av organisationen för att utveckla affären
Ansvara för att vår affär bedrivs med hög regelefterlevnad, vilket är en förutsättning för vår långsiktiga framgång.
Vi tror att du har
Har gedigen erfarenhet av att leda säljorganisationer med fokus på lönsamhet.
Har erfarenhet av att leda andra ledare där du framgångsrikt coachat och utvecklat andra chefer i deras yrkesroller.
Har god affärsförståelse och lyhördhet för organisationens behov.
Anser dig vara analytisk och affärsorienterad med dokumenterad förmåga att leverera tillväxt.
Har förmågan att växla mellan långsiktig strategi och att säkerställa att vi når våra mål i det dagliga arbetet.
Använder data och analys som naturliga verktyg för att följa upp resultat och fatta välgrundade affärsbeslut.
Utövar ett stabilt ledarskap med förmåga att fatta välgrundade beslut, även när tempot är högt.
Har erfarenhet av att bygga skalbara och effektiva strukturer som skapar tydlighet för organisationen.
Bygger starka professionella relationer och skapar förtroende genom en transparent och närvarande kommunikation.
I denna rekrytering arbetar vi med ett löpande urval, vilket innebär att rollen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring rollen är du välkommen att kontakta Erica Holmberg.
Om rekryteringsprocessen
Som en del i vår rekryteringsprocess arbetar vi med arbetspsykologiska tester genom HI Assessments. Vi genomför också en obligatorisk bakgrundskontroll på alla slutkandidater. Till skillnad från många andra i branschen omfattar vår kontroll fler typer av brott än enbart ekonomiska. Syftet är att säkerställa en trygg arbetsmiljö och en hög etisk standard - inte att döma någon för tidigare misstag. Vi informerar alltid dig som kandidat innan kontrollen genomförs.
