Sales Executive inom tech!
2025-11-17
Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer. Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder. Vi älskar vårt jobb. Vill du också göra det?
Är du en passionerad och målinriktad säljare som vill vara en del av en bransch som verkligen gör skillnad? Vi söker nu en Sales Executive som vill vara med och driva tillväxten i ett spännande tech-bolag på frammarsch.Publiceringsdatum2025-11-17Om företaget
Företaget är verksamt inom tech och befinner sig i en snabb expansionsfas. Målet är att kraftigt öka omsättningen och växa teamet inom det närmaste året. Nu har du chansen att bli en del av denna framgångsresa och bidra till att revolutionera hur företag arbetar framåt.
Om rollen
Som Sales Executive har du en nyckelroll i bolagets tillväxt. Med fokus på nykundsförsäljning ansvarar du för hela säljprocessen - från prospektering och behovsanalys till förhandling och avslut. Din uppgift är att etablera och vårda långsiktiga relationer med beslutsfattare som HR-chefer, VD:ar och CFO:er, där du erbjuder innovativa lösningar.
Vad vi erbjuder dig
En spännande tillväxtresa: Bli en del av ett snabbväxande bolag där du får stor påverkan och möjlighet att växa.
Ett passionerat team: Arbeta tillsammans med drivna och engagerade kollegor som stöttar dig i din framgång.
Kompetens och stöd: Tillgång till expertis från olika delar av organisationen, inklusive specialister och konsulter som hjälper dig att skapa värde för dina kunder.
Utvecklingsmöjligheter: En arbetsmiljö som främjar både din personliga och professionella utveckling.
Dina arbetsuppgifter och ansvar
Prospektera och identifiera nya affärsmöjligheter.
Genomföra behovsanalyser och bygga förtroendefulla relationer med beslutsfattare.
Driva hela säljprocessen - från första kontakt till förhandling och signering av avtal.
Samarbeta med interna experter för att säkerställa kundanpassade lösningar och affärsframgångar.
Rapportera till närmsta chef och bidra aktivt till teamets gemensamma mål.
Vi söker dig som
Har minst 1 års erfarenhet av B2B-försäljning och har arbetat med hela säljprocessen.
Är van vid att bearbeta nya kunder och bygga långsiktiga relationer.
Har erfarenhet av tjänsteförsäljning eller komplexa SaaS-lösningar.
Är resultatorienterad och älskar att stänga affärer med nöjda kunder.
Har en strukturerad och organiserad arbetsstil i högt tempo.
Din personlighet
Vi tror att du är:
Drivande och målinriktad: Du ser möjligheter och gör vad som krävs för att nå resultat.
Relationsbyggare: Du brinner för att skapa förtroende och bygga långsiktiga samarbeten.
Lagspelare: Du delar gärna med dig av din kunskap och stöttar teamet för att uppnå gemensamma mål.
Lösningsorienterad: Du ser möjligheter i utmaningar och har ett positivt förhållningssätt.Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar vi med Talent&Partner. Du är välkommen med din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande. Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev gärna foto. Skicka din ansökan idag via work@talentpartner.se
Sista dag att ansöka är 2025-12-17
