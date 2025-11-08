Sales Development Manager till Ecolab
Bli en del av Ecolab, en global ledare inom hygien- och rengöringslösningar, där du bidrar till renare, säkrare och hälsosammare miljöer för kunder inom hotell, restaurang och äldreomsorg. Vi söker dig som vill driva tillväxt och bygga varaktiga relationer.
OM TJÄNSTEN
Som Sales Development Manager hos Ecolab kommer du att fokusera på att identifiera och vinna nya kunder inom hotell, restaurang och omsorg. Vidare kommer du till viss del att ta över och fortsätta förvalta befintliga kunder. Rollen är en dynamisk kombination av Key Account Management och nykundsbearbetning, där du samarbetar tätt med fältsäljare och distributörer för att driva försäljning av utrustning och rengöringslösningar. I rollen rapporterar du direkt till försäljningschefen.
Du erbjuds
• Ett flexibelt och självständigt arbete
• Utrymme att växa på ett företag som erbjuder en konkurrenskraftig lön, bonussystem och förmåner såsom tjänstebil
• Möjlighet att bygga långsiktiga samarbeten och kundrelationer som du själv driver och utvecklar över tid
• Fantastiska kollegor med gedigen erfarenhet av försäljning och stor produktkännedom samt ett team som strävar efter att lyckas tillsammans
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-11-08Dina arbetsuppgifter
Du kommer att vara Ecolabs ansikte utåt vid prospektering, anbud och presentationer, samt samarbeta nära med interna kollegor och partners för att uppnå dina försäljningsmål. Här kommer du att arbeta självständigt både ute på fältet och från ditt hemmakontor.
• Vara Ecolabs ansikte utåt vid prospektering, anbud och presentationer, samt samarbeta nära med interna kollegor och partners för att uppnå dina försäljningsmål
• Arbeta självständigt både ute på fältet och från ditt hemmakontor
• Hitta och säkra nya affärsmöjligheter genom kontakt med nya kunder samt utveckla befintliga samarbeten
• Upprätthålla och utveckla relationer med nyckelkunder för att säkra långsiktig lojalitet och affärstillväxt
• Planera din arbetsdag och ditt år för att säkerställa att du når dina försäljningsmål och behåller starka relationer med nyckelkunder
• Presentera värdeskapande lösningar i kundmöten samt i dialoger via mejl och telefon
• Fungera som Ecolabs ansikte utåt vid prospektering, offertarbete och presentationer, i nära samarbete med fältsäljare
• Arbeta tätt tillsammans med distributörernas säljteam - en central del av försäljningsarbetet sker genom distributörer
• Upprätta tydliga samarbetsplaner med kunder och säkerställ gemensam förståelse för mål, ansvar och produktanvändning
• Driva hela säljcykeln, från första kontakt till avslutad affär
VI SÖKER DIG SOM
• Har goda säljkunskaper och dokumenterad erfarenhet av att driva försäljning och resultat inom B2B-försäljning
• Har mycket goda kunskaper i såväl svenska som engelska, i tal och skrift
• Har giltigt B-körkort
Det är starkt meriterande om du har
• Erfarenhet från hotell-, restaurang- eller omsorgsbranschen
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Optimistisk
• Målmedveten
• Ansvarstagande
• Socialt självsäker
Övrig information
• Start: Enligt överenskommelse
• Omfattning: Heltid
• Placering: Stockholm med omnejd, utgår hemifrån
• Kontaktuppgifter: Ansvarig rekryteringskonsult Jessica Billquist, jessica.billquist@academicwork.se
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Ecolab är en global ledare inom hygien- och rengöringslösningar, verksamma i 170 länder inom hotell, restaurang och äldreboende. Teamet i Sverige består av 7 SDM:er som strävar efter att leverera produkter som ger renare, säkrare och hälsosammare miljöer för sina kunder. Varaktighet, arbetstid, etc.
