Sales Consulant till Smartcraft
Eterni Sweden AB / Säljarjobb / Växjö Visa alla säljarjobb i Växjö
2025-08-21
Eterni rekryterar innesäljare!
Är du en utpräglad tävlingsmänniska som trivs bäst i ett dynamiskt säljteam där både din individuella prestation såväl som lagets räknas?
Drivs du av att nå utmanande mål, hitta smarta lösningar och samtidigt ha kul på vägen tillsammans med sköna kollegor? Då kommer du att älska det här.
EL-VIS, en av elbranschens mest välkända och framgångsrika SaaS-lösning, söker vi nu en engagerad innesäljare som vill kombinera stark individuell försäljning med äkta teamkänsla. Här får du sälja en systemlösning som verkligen gör skillnad - och känna stolthet varje gång du hjälper en kund att förenkla sin vardag. Du kommer arbeta med systemlösningarna EL-VIS och SmartCraft Spark.
Vi är ett börsnoterat SaaS-bolag som är lönsamma och i ständig tillväxt - men har ändå lyckats behålla den där familjära kulturen där alla känner sig hemma. Känner du igen dig? Då kanske vi är din nästa arbetsplats.
ARBETSUPPGIFTER
Som innesäljare hos EL-VIS får du en fartfylld, varierad och utvecklande roll där du är med och driver hela försäljningsresan - från första kontakt till nöjd kund.
Du kommer att:
Prospektera nya och befintliga kunder
Boka och genomföra digitala kundmöten
Utföra behovsanalyser och presentera värdeskapande lösningar
Hantera orderregistrering och uppföljning
Ansvara för kundservice och löpande administration
Tycker du om att tänka nytt, testa idéer och jobba nära kunderna? Vill du arbeta för ett starkt varumärke i en snabbväxande organisation? Då kommer du att trivas i vår miljö.
PERSONLIGA EGENSKAPER & KVALIFIKATIONER
Du har en naturlig känsla för försäljning och några års erfarenhet från liknande arbetsuppgifter. Har du dessutom arbetat med systemförsäljning eller kvalificerad B2B-försäljning tidigare är det ett stort plus.
Vi tror att du:
Är van att arbeta med telefon och e-post som främsta verktyg
Har god systemvana och uttrycker dig obehindrat på svenska och engelska
Är strukturerad, måldriven och älskar att göra affärer
Trivs med att ha många bollar i luften och att jobba nära dina kollegor
Har en positiv attityd, är flexibel och gillar att bidra till god stämning i teamet
Har du dessutom erfarenhet som elektriker, servicetekniker, innesäljare mot elbranschen eller från grossistledet? Då är det ett stort extra plus i kanten!
VI ERBJUDER DIG
Möjlighet till hög kompensation och riktigt attraktiva förmåner
En arbetsmiljö där vi värnar om balans mellan jobb och privatliv
Nyrenoverat modernt kontor i centrala Växjö med bra parkeringsmöjligheter
En liten, lyhörd organisation där du verkligen kan göra skillnad
Stöttande och erfarna kollegor som gärna delar med sig - och lär av dig
Frihet att driva dina egna affärer, med fullt stöd från teamet
Hos oss blir du inte bara en säljare - du blir en viktig del av vår framgångsresa.
OM TJÄNSTEN
Startdatum: Vi är flexibla! Det viktigaste för oss är att hitta rätt person som kan bidra till vår tillväxtresa och bli en del av vårt framgångsrika team.
Låter detta som något för dig? Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
ÖVRIG INFORMATION
Ansökningar via mail behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se.
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), http://www.el-vis.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
El-Info i Växjö AB Kontakt
Marcus Royson marcus.royson@eterni.se Jobbnummer
9470125