Elgiganten söker en HR Business Partner
Elgiganten är Sveriges ledande återförsäljare av hemelektronik, vitvaror och kök. Vi har i dag närmare 3 400 anställda och totalt 169 Phonehouse-butiker och varuhus över hela landet. Som anställd på Elgiganten är du en del av något mycket större och verksamheten utgörs av flera viktiga funktioner såsom varuhus, butiker, e-handel, nordiskt centrallager och kundtjänst. Bli en del av oss och var med på vår framgång!
Som HR Business Partner hos oss ingår du i ett engagerat och kompetent HR team som arbetar nära regionchefer, butikschefer och varuhuschefer i hela bredden av HR frågor. Det innebär att stötta ledare i arbetsrättsliga frågor, arbetsmiljöarbete, förhandlingar och ledarskapsutmaningar. Du är samtidigt med och driver utveckling inom områden som kompetensförsörjning, ledarskap, kultur och organisation. Tillsammans med verksamheten arbetar du proaktivt för att skapa rätt förutsättningar både här och nu och på längre sikt bland annat genom arbete med kompetensförsörjning och rekrytering av nya ledare.
I rollen ansvarar du också för en eller flera övergripande HR processer där du driver strategisk utveckling och förbättring för hela organisationen. Det kan handla om att utveckla arbetssätt, skapa bättre stöd för våra chefer eller driva initiativ som stärker verksamheten och medarbetarupplevelsen.
Du håller även utbildningar inom relevanta HR områden, följer upp HR nyckeltal och deltar i eller driver projekt tillsammans med kollegor i Sverige och inom vår nordiska organisation.
Vem är du?
Vi söker dig som är trygg i din HR kompetens och som tycker om att arbeta nära verksamheten. Du bygger förtroende genom att vara tydlig, närvarande och lösningsorienterad och du har förmågan att både stötta och utmana chefer i deras vardag.
Du tar ansvar, driver frågor framåt och tycker om att samarbeta med andra för att nå resultat. Det här är en roll för dig som gillar när det händer mycket och som trivs i en verksamhet där tempot stundtals är högt och ingen vecka ser exakt likadan ut. Du behöver kunna prioritera mellan flera frågor samtidigt och ha förmågan att avgöra när det krävs snabba beslut och när det är viktigt att stanna upp och tänka långsiktigt.Publiceringsdatum2026-05-19Kvalifikationer
Minst 3 till 5 års erfarenhet av brett HR arbete
Erfarenhet från en snabbrörlig och personalintensiv verksamhet med både kollektivanställda medarbetare och tjänstemän
Goda kunskaper inom svensk arbetsrätt och erfarenhet av att självständigt driva förhandlingar
Erfarenhet från detaljhandeln är meriterande
Vilka är vi?
Hos oss arbetar engagerade och drivna människor med ett genuint intresse för både verksamheten, våra kunder och våra medarbetare. Vi tror på att utveckla företaget tillsammans och skapa en arbetsplats där människor trivs, utvecklas och får möjlighet att göra skillnad.
Här får du möjlighet att arbeta i en organisation där HR har ett starkt förtroende i verksamheten och där teamet tillsammans har stor påverkan.
Vi befinner oss mitt i en spännande utvecklingsresa inom HR med fokus på ledarskap, kultur, kompetensutveckling med målsättningen att skapa bra förutsättningar för våra ledare och medarbetare. Här får du möjlighet att påverka, bidra med idéer och vara med och driva arbetet framåt.
Vi är ett team som hjälps åt, utmanar varandra och har roligt tillsammans. Våra värderingar Win Together, Play Together, Grow Together och Different Together är en viktig del av vår kultur och något vi vill att du både känner igen dig i och bidrar till.Så ansöker du
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Elgiganten välkomnar alla sökande oavsett kön, ålder eller etnisk bakgrund.
Sista dag att ansöka är 31 maj 2026.
Vi går igenom ansökningar löpande så skicka gärna in din ansökan i god tid.
Som en del i vår rekryteringsprocess genomför vi tester och bakgrundskontroll.
9917629