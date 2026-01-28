Säkerhetstekniker till Securitas Technology Karlstad
Securitas Technology - See a different world.
På Securitas Technology drivs vi av viljan att skapa trygghet - med hjälp av den senaste tekniken och genom människorna bakom den. Med över 70 års erfarenhet och en ledande position på marknaden är vi idag en av de största aktörerna inom säkerhetsteknik - både i Sverige och globalt. Vi kombinerar styrkan i ett stort företag med värmen från en familjär kultur där varje individ räknas.
Nu söker vi en säkerhetstekniker inom brandtekniska lösningar till vårt team i Karlstad. Vi tror att du vill vara i framkant och leverera det bästa och senaste till våra kunder. Låter det som en intressant roll för dig? Tveka då inte att söka den här rollen där du blir del av ett högpresterande gäng med gott samarbete.
Placeringsort: Karlstad. Resor inom regionen är en naturlig del av tjänsten.
Din roll - mer än teknik!
I rollen som säkerhetstekniker inom brandtekniska lösningar är du en viktig del av vårt uppdrag: att skapa trygghet genom innovativa lösningar. Du ansvarar du för installation och driftsättning av våra brandtekniska lösningar. Du arbetar med:
• Installation, driftsättning, inkoppling, programmering, avprovning och utbildning.
• Tillsammans med projektledare är du med och utvecklar våra kunders lösningar.
• Agera tekniskt säljstöd till våra säljare samt genomföra överlämning och handhavandeutbildning till våra kunder.
Vem är du?
• Du älskar att ta ansvar och motiveras av att leverera den bästa lösningen till kund.
• Du är van att arbeta självständigt och trivs med att planera dina egna dagar.
• Du är prestigelös och skicklig på att bygga relationer, både med kollegor och kunder.
• Du trivs med att ha mycket på gång och ser komplexa problem som spännande utmaningar och har en naturlig förmåga att hitta lösningar.
Grundkompetenser
• Erfarenhet av att arbeta i en liknande roll inom teknik/el/service, gärna från säkerhetsbranschen.
• Utbildning på gymnasienivå/YH, gärna inom el, teknik eller IT.
• Du kan grunderna kring el/svagström & har intresse för IT och teknik.
• Talar svenska och engelska samt har B-körkort.
• Erfarenhet av säkerhetstekniska lösningar är meriterande.
Vi erbjuder dig:
• Utvecklas inom installation och teknik hos Nordens marknadsledare inom innovativ säkerhetsteknik
• Lära dig av seniora tekniker och arbeta med några av dom mest spännande kunderna i branschen
• Bli en del av ett företag där alla delar passionen att leverera den bästa lösningen till kunden
• En prestigelös kultur med fokus på samarbete - det finns alltid någon man kan ringa!
• Här får du vara med och göra skillnad och bidra till ett säkrare samhälle
Securitas - See a different world
Vi ser möjligheter där andra ser hinder. Och vi arbetar varje dag för att göra världen säkrare - tillsammans.
Ansök redan idag! Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan direkt.
Kontakta oss gärna:
Rekryterande chef - Carolina Lindrooscarolina.lindroos@securitas.com
Rekryteringsspecialist - Sara Anderssonsara.andersson@securitas.com
Facklig kontakt: Riksklubben (SEF) riksklubbenSEF@securitas.com
Läs mer om hur det är att jobba på Securitas Technology härAnsök idag - och See a different world!
Tjänsten kräver svenskt medborgarskap samt godkänd bakgrunds- och säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Goda villkor, löner och förmåner, enligt kollektivavtal. Så ansöker du
