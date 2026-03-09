Säkerhetstekniker med tekniskt driv
Academic Work Sweden AB / Maskinreparatörsjobb / Göteborg Visa alla maskinreparatörsjobb i Göteborg
2026-03-09
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Kungsbacka
, Alingsås
eller i hela Sverige
På SafeTeam är vi övertygade om att vi skapar fantastiska resultat när medarbetare trivs. Vi bygger en kultur präglad av hög trivsel, Schyssta, Servicefokuserade och Säkra värderingar. Vi erbjuder stabilitet och utvecklingsmöjligheter i en familjär miljö, med ett brett produktutbud inom säkerhet.Publiceringsdatum2026-03-09Om tjänsten
Som driftsättande säkerhetstekniker hos oss spelar du en central roll i driftsättningen av våra säkerhets- och trygghetssystem. Rollen innebär att arbeta med installation, driftsättning och felsökning av inbrottslarm, passersystem, brandlarm och kamerasystem. Arbetet sker i olika specialistteam, vilket innebär att du kommer att tillhöra ett av våra team med inriktning mot ett eller flera av dessa områden. Du blir en nyckelperson i att leverera tekniska lösningar till våra kunder och arbetar i spännande projekt tillsammans med andra tekniker, projektörer och arbetsledare. Fokus ligger på att arbeta med certifierade anläggningar och bidra till en säkrare vardag för våra kunder.
Arbetet är förlagt på dagtid där man jobbar in tid under veckan för att sluta tidigare på fredagar. Rollen inleds som en konsultanställning med målsättning att överrekryteras till en fastanställning av SafeTeam.
Du erbjuds
Tillgång till interna utbildningar, aktiv kompetenskartläggning och möjlighet att påverka din egen utveckling.
Tillgång till Servicebil som underlättar ditt arbete på fältet.Dina arbetsuppgifter
Utföra kabeldragning och tekniskamoment vid installation.
Anpassa och bygga ihop komplexa säkerhetssystem.
Arbeta med avancerad felsökning av tekniska lösningar.
Leverera och implementera säkerhetslösningar på plats hos kund.
Delta i spännande projekt tillsammans med kollegor.
Vara ute på fältet och möta kunder.
Vi söker dig som
Har en godkänd gymnasial utbildning inom relevant område.
Har god förmåga att kommunicera på svenska, både i tal och skrift.
Uppskattat att arbeta metodiskt problemlösande.
Har god teknisk känsla och intresse för säkerhetsteknik.
Är driven, effektiv och resultatfokuserad arbetsinställning.
Använder noggrannhet och kvalitetsmedvetenhet i sitt arbetssätt.
Har en god förmåga att ge hög service till kunder och kollegor.
Flexibilitet och god samarbetsförmåga.
Det är meriterande om du har
Kunskap om passersystem som RCO, OMNIS, ARX eller APTUS.
Bakgrund som elektriker.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Optimistisk
Målmedveten
Ordningsam
Energisk
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "XDSQM9". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Gullbergs Strandgata 15 (visa karta
)
411 04 GÖTEBORG Jobbnummer
9786080