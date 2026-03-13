Säkerhetstekniker inom avancerad säkerhetsteknik till Securitas Technology!
Securitas Technology Sverige AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Stockholm Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Stockholm
2026-03-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Securitas Technology Sverige AB i Stockholm
, Huddinge
, Uppsala
, Eskilstuna
, Nyköping
eller i hela Sverige
Vill du ta nästa steg i din karriär på ett av världens största säkerhetsbolag och arbeta med teknik i absolut framkant?
Nu söker vi en erfaren säkerhetstekniker som vill säkerställa vår leverans hos en av våra viktigaste kunder med hög säkerhetsklass. Hos oss får du arbeta med högsäkerhetslösningar, den nyaste teknologin och några av de mest spännande kunderna i branschen. Vi tror att du är trygg i din roll som säkerhetstekniker och gärna axlar rollen som ledande tekniker.
Du vill vara i framkant och leverera det bästa och senaste till våra kunder. Låter det som en intressant roll för dig? Tveka då inte att söka den här rollen där du blir del av ett högpresterande gäng med gott samarbete.
Placeringsort: Stockholm. Resor inom regionen är en naturlig del av tjänsten.
Din roll - mer än teknik!
Du ansvarar för installation och driftsättning av våra säkerhetssystem (passersystem, inbrottslarm, kameraövervakning och integrerade säkerhetssystem). Du arbetar med:
• Installation, driftsättning, inkoppling, programmering, avprovning och utbildning.
• Tillsammans med projektledare är du med och utvecklar våra kunders lösningar.
• Arbeta nära/leda underentreprenörer och vara ansiktet utåt mot våra kunder.
• Agera tekniskt säljstöd till våra säljare samt genomföra överlämning och handhavandeutbildning till våra kunder.
Vem är du?
Vi tror att du känner igen dig i nedan:
• Erfarenhet av att arbeta i en liknande roll som säkerhetstekniker.
• Du är trygg inom kompetensområdet el/svagström.
• Stort intresse för teknik och gillar att lära nytt. (Hos oss går teknikutvecklingen fort och riktas mot IT)
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
• Du älskar att ta ansvar och motiveras av att leverera den bästa lösningen till kund.
• Du är van att arbeta självständigt och trivs med att leverera tillsammans med teamet.
• Du är prestigelös och skicklig på att bygga relationer, både med kollegor och kunder.
• Du trivs med att ha mycket på gång och ser komplexa problem som spännande utmaningar och har en naturlig förmåga att hitta lösningar.
Grundkompetenser:
• Utbildning på gymnasienivå, talar svenska och engelska samt har B-körkort.
Vi erbjuder dig:
• Utvecklas inom installation och teknik hos Nordens marknadsledare inom innovativ säkerhetsteknik
• Lära dig av seniora tekniker och arbeta med några av dom mest spännande kunderna i branschen
• Bli en del av ett företag där alla delar passionen att leverera den bästa lösningen till kunden.
• En prestigelös kultur med fokus på samarbete - det finns alltid någon man kan ringa!
• Här får du vara med och göra skillnad och bidra till ett säkrare samhälle
Securitas - See a different world
Vi ser möjligheter där andra ser hinder. Och vi arbetar varje dag för att göra världen säkrare - tillsammans.
Ansök redan idag genom att klicka på Ansök! Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan direkt. Vi tar inte emot ansökningar via mail.
Frågor?Kontakta oss gärna:
Rekryterande chef - Per Ehrenhorn per.ehrenhorn@securitas.com
Rekryteringsspecialist - Sara Andersson sara.andersson@securitas.com
Facklig kontakt: Riksklubben (SEF) riksklubbenSEF@securitas.com
Läs mer om hur det är att jobba på Securitas Technology härAnsök idag - och See a different world!
Tjänsten kräver svenskt medborgarskap samt godkänd bakgrunds- och säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Securitas Technology - See a different world.
På Securitas Technology drivs vi av viljan att skapa trygghet - med hjälp av den senaste tekniken och genom människorna bakom den. Med över 70 års erfarenhet och en ledande position på marknaden är vi idag en av de största aktörerna inom säkerhetsteknik - både i Sverige och globalt Vi kombinerar styrkan i ett stort företag med värmen från en familjär kultur där varje individ räknas. Ersättning
Goda villkor, löner och förmåner. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Securitas Technology Sverige AB
(org.nr 556076-0737), https://www.securitastechnology.com/sv Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9795696