Säkerhetstekniker/elektronikreparatör
2025-10-03
NilAx Security AB är ett väletablerat företag inom säkerhetsbranschen som är baserade i Göteborg men verkar i hela Västra Götaland.
Vi har under våra år fokuserat på projektering, försäljning, installation samt service av olika typer av säkerhetsanläggningar som tex CCTV, Larm, Passersystem, Lås mm.
Vi söker nu dig som är intresserad av att arbeta som installatör/tekniker/reparatör för att ta hand om våra kunder. Hos oss kommer du att arbeta med framförallt nya installationer med sikte på utveckling till att bli en fullfjädrad säkerhetstekniker där arbetet rör sig mellan installation, felsökning, reparation och service av våra befintliga anläggningar hos våra kunder.
Som person är du serviceinriktad, lugn, flexibel, organiserad med god installationsteknisk förmåga.
Reparation av svagströmskomponenter är meriterande.
Tjänsten passar dig som är ute efter en ny roll och som har tid och vilja att utvecklas! Du kommer arbeta båda självständigt samt i grupp.
Kravspecifikation:
Du ska ha en gymnasieutbildning med godkänt resultat i svenska och engelska. Vi ser också att du som söker har arbetat med installation/montering tidigare.
B-körkort krävs.
Eftersom vi är verksamma i säkerhetsbranschen behöver du ha svenskt medborgarskap och en bakgrundskontroll kommer att genomföras. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
