Säkerhetstekniker
2025-10-27
Är du en självgående och erfaren säkerhetstekniker som söker nya och spännande utmaningar? Vill du arbeta med varierande projekt inom säkerhetslösningar i Göteborg och kringliggande områden? Då kan Telenta vara arbetsplatsen för dig. Ansök redan idag!
Telenta är ett väletablerat företag som erbjuder avancerade säkerhetslösningar. Vi söker nu en säkerhetstekniker som vill vara en del av vårt team och arbeta med installation, service och driftsättning av säkerhetssystem.
Som säkerhetstekniker hos oss kommer du att arbeta med ett brett spektrum av säkerhetssystem, med fokus på inbrottslarm och passerkontroll. Du kommer att vara ansvarig för installation, driftsättning, service och felsökning av dessa system. Arbetet är varierande och du kommer att hantera både nyinstallationer och löpande serviceuppdrag.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Installation, driftsättning, programmering och felsökning av säkerhetssystem (inbrott, passerkontroll, etc.).
Arbeta med system som SBC, Galaxy, RCO, Arx, Aptus.
Utföra års- och kvartalsprov på säkerhetssystem.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av installation, service och programmering av säkerhetssystem.
Är självgående, ansvarstagande och kan arbeta effektivt självständigt.
Har B-körkort och kan kommunicera obehindrat på svenska och engelska.
Har ett professionellt förhållningssätt och en god förmåga att skapa kundkontakt.
Vi erbjuder dig:
En tillsvidareanställning med möjlighet att forma din egen roll i ett växande företag.
En konkurrenskraftiga förmåner.
5 veckors semester per år samt ATF.
Friskvårdsbidrag.
I denna rekrytering samarbetar Telenta med rekryteringsföretaget Jobway. Har du några frågor är du välkommen att kontakta Adam Wilander på adam.wilander@jobway.se
Publiceringsdatum2025-10-27
När du anlitar Telenta kan du vara säker på att arbetet alltid utförs av kompetent och erfaren personal. Våra certifieringar garanterar att alla regelverk efterföljs och att all teknik är korrekt installerad. Vi är dessutom kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-09
