Säkerhetstekniker
2025-09-15
, Åstorp
, Bjuv
, Perstorp
, Örkelljunga
, Ängelholm
, Svalöv
, Helsingborg
, Höör
Vill du arbeta i ett företag där gemenskap, utveckling och långsiktighet står i centrum? Alltor söker nu en säkerhetstekniker till vårt team i nordvästra Skåne.
Hos oss får du arbeta med service, installation, drift och underhåll av säkerhetssystem för några av regionens mest kända aktörer - från kommuner till välkända varumärken. Vi jobbar främst med inbrottslarm och passersystem, men du kommer även att stöta på olika systemlösningar beroende på kundernas behov.Publiceringsdatum2025-09-15Dina arbetsuppgifter
Service, installation och driftsättning av säkerhetssystem
Underhåll och felsökning hos både offentliga och privata kunder
Arbeta med system som SBC, Assa ARX, Omnis och RCO
Planera och genomföra uppdrag självständigt eller tillsammans med kollegor
Vem är du?
Du har några års erfarenhet av säkerhetsteknik
Du är självgående och lösningsorienterad
Du har en positiv inställning och gillar att vara en del av ett team
Svenska i tal och skrift samt B körkort
Vi erbjuder
En stark gemenskap med kollegor - umgås även utanför jobbet med bland annat spelkvällar, julbord och AW:s
En trygg arbetsplats med långsiktighet
Tryggheten av att vara en del av Selatek-koncernen, samtidigt som vi behåller känslan av ett sammansvetsat team
I denna rekrytering samarbetar Alltor med rekryteringsföretaget Jobway. Har du några frågor är du välkommen att kontakta Adam Wilander på adam.wilander@jobway.se
. Vi tillämpar löpande urval, så tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Om företaget: Alltor är ett säkerhetsföretag med bas i nordvästra Skåne och en del av Selatek-koncernen. Vi arbetar med installation, service, underhåll och drift av moderna säkerhetssystem, främst inom inbrottslarm och passersystem. Våra kunder är både privata aktörer och offentliga verksamheter. Hos oss kombineras tryggheten i att vara del av en större koncern med närheten och gemenskapen i ett sammansvetsat team. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
(org.nr 556726-9518), https://jobway.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9509216