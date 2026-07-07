Säkerhetsstrateg till Micasa Fastigheter
Micasa Fastigheter i Stockholm AB, Affärsstöd, HR / Säkerhetsjobb / Stockholm Visa alla säkerhetsjobb i Stockholm
2026-07-07
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Micasa Fastigheter i Stockholm AB, Affärsstöd, HR i Stockholm
Vill du arbeta i ett fastighetsbolag som gör verklig skillnad för stadens äldre och andra prioriterade grupper på bostadsmarknaden och bidrar till ett tryggt, inkluderande och hållbart Stockholm? Har du erfarenhet från beredskaps-och/eller säkerhetsfrågor och är strukturerad och strategisk samt trivs du i en roll där affärsmässighet, relationer och långsiktighet möts? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig då vi nu utökar enheten med en ny medarbetare för att möta bolagets utveckling och framtida behov.Publiceringsdatum2026-07-07Om företaget
Micasa Fastigheter är en del av Stockholms stads allmännytta. Vi bygger, förvaltar och utvecklar bostäder, vård- och omsorgsfastigheter för äldre och andra grupper som behöver trygga, tillgängliga och funktionella boendemiljöer. Vårt uppdrag är en viktig pusselbit för stadens invånare i och med en förväntad demografisk utveckling där fler stockholmare blir allt äldre. Vi ser därmed att behovet av trygga och tillgängliga bostäder för seniorer kommer att öka.
Vår värdegrund bygger på engagemang, nyfikenhet, omtanke och kompetens. Dessa fyra ledord genomsyrar vårt arbetssätt, våra beslut och hur vi bemöter varandra och våra hyresgäster. De är en naturlig del av vår kultur och något vi aktivt arbetar efter varje dag.
Vi är också stolta över att vara en av Sveriges bästa arbetsplatser inom fastighetsbranschen, certifierade som ett Great Place to Work. Hos oss präglas vardagen av tillit, delaktighet och en vilja att göra skillnad. Läs mer om hur våra medarbetare trivs på jobbet här.
Om tjänsten
Som säkerhetsstrateg får du en viktig roll i att utveckla bolagets säkerhetsarbete, vilket är en prioriterad fråga för bolaget. Tjänsten är nyinrättad och du kommer få vara med och bygga upp funktionen. Du tillhör HR-enheten och kommer även arbeta nära kollegor inom teknisk förvaltning, förvaltningsutveckling, kommunikation samt andra funktioner internt men även inom Stockholms stad. Du är en del av ett sammanhang där kvalitet, samhällsnytta och säkerhet går hand i hand.
Du ansvarar bland annat för beredskapsfrågor; sektorsarbete för civil beredskap, kris – och krigsledningens arbete, inklusive kris – och beredskapsplan samt krigsplan. Du deltar i säkerhetsforum inom Stockholms stad samt har det övergripande ansvaret för bolagets incidentrapporteringssystem IA. Du ansvarar för att driva bolagets interna - samt Stadens risk- och sårbarhetsanalys arbete (RSA och SRSA). Du ansvarar även för strategiska försäkringsfrågor samt uppföljning av bolagets försäkringar inom bygg och fastighet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Vara samordnare vid större säkerhetshändelser i beståndet eller organisationen.
Vara bolagets kontaktperson och rådgivare vid säkerhetsrelaterade händelser i bolagets fastigheter och staden och mot berörda myndigheter (polis, kronofogden, socialförvaltning, räddningstjänst o dyl).
Delta i Stadens säkerhetsarbete och representera bolaget i Kris och Krigs-organisation.
Säkerställa utveckling, funktion och utveckling av säkerhet i bolagets fastighetsbestånd.
Vara kontaktperson och driva beredskapsfrågor från staden.
Ingå i sektorsarbete för civil beredskap gällande handlingsplaner för tex skyddsrum.
Ingå i Säkerhetsforum staden (SISS).
Kontaktperson Räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen (SRSA).
Bistå vid upphandling av ramavtal för bevakningstjänster.
Bevaka leveransnivå samt göra kvalitetsuppföljning av ramavtalsentreprenörer gällande säkerhetsfrågor.
Arbeta med byggarbetsmiljöfrågor.
Samverka med IT gällande informationssäkerhetsfrågor vid behov.
Samverka med HR i närliggande frågor.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Minst 4 års relevant arbetslivserfarenhet från arbete med beredskaps- och/eller säkerhetsfrågor.
Kunskap om regelverk för beredskaps- och/eller säkerhetsfrågor.
Akademisk utbildning inom relevant område för tjänsten.
Det är meriterande med:
Erfarenhet från fastighetsbranschen.
Kunskaper/erfarenheter från arbete med arbetsmiljöfrågor inkl. byggarbetsmiljö (Bas-P och Bas-U).
Erfarenhet från arbete i bolag/förvaltning inom Stockholms Stad.
Erfarenhet av informationssäkerhetsfrågor.Dina personliga egenskaper
För att trivas hos oss är du självgående, relationsskapande och strategisk. Du har integritet, är strukturerad och har ett stort intresse för säkerhetsfrågor.
Du känner igen dig i vår värdegrund: engagemang, nyfikenhet, omtanke och kompetens och bidrar aktivt till en arbetsmiljö där dessa värden får ta plats.
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper.
Vad vi erbjuder dig
Hos oss får du ett meningsfullt och varierat arbete i ett omtänksamt bolag med en öppen och prestigelös kultur. Vi erbjuder bland annat:
8 timmar volontärarbete per år
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr
Lunchsubvention
Semesterväxling
Regelbundna hälsoaktiviteter
Möjlighet till delvis arbete på distans när arbetet tillåter
Vårt kontor ligger på Nordkapsgatan 3 i Kista, cirka sju minuters promenad från tunnelbana och bussar. Läs mer om oss här: Vårt erbjudande | Micasa.Så ansöker du
Du skickar in din ansökan genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Vårt rekryteringsarbete är kompetensbaserat som en del av vårt likabehandlingsarbete och av den anledningen tar vi inte emot personliga brev.
Vill du veta mer om vår rekryteringsprocess? Läs mer på vår webbplats www.micasa.se.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Micasa Fastigheter i Stockholm AB
(org.nr 556581-7870), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
(Nordkapsgatan 3) Box 1298 (visa karta
)
164 29 KISTA Arbetsplats
Micasa Fastigheter i Stockholm AB, Affärsstöd, HR Kontakt
Enhetschef HR
Mimma Liwgren Norling mimma.liwgren.norling@micasa.se 08-50836030 Jobbnummer
9995472