Säkerhetsspecialist till Tillväxtverket
2025-12-11
Har du erfarenhet av säkerhetsskyddsfrågor och vill arbeta med engagerade kollegor? Då kan du vara den vi söker.
Vi på Tillväxtverket arbetar för konkurrenskraftiga företag och hållbar utveckling i alla delar av Sverige. Vi erbjuder kunskap, nätverk och möjligheter till investeringar. Det ger direkt nytta till företag, och också förutsättningar för företag, kommuner och regioner att möta framtidens utmaningar. Tillväxtverket är en nationell myndighet med regional närvaro på nio orter. Publiceringsdatum2025-12-11Om tjänsten
Nu söker vi en säkerhetsspecialist till enheten Intern kontroll. Där kommer du att tillsammans med kollegor arbeta med att etablera och utveckla myndighetens systematiska säkerhetsskyddsarbete. Du blir en del i ett engagerat team som arbetar med säkerhetskyddsanalys, säkerhetsskyddsplan, signalskydd, informationssäkerhet och personalsäkerhet. Du kommer att ha huvudansvar för personalsäkerhet men även bidra med dina kunskaper och erfarenheter inom de andra områdena.
Huvuduppgifter
• Utveckla och förvalta processer och rutiner inom personalsäkerhet
• Ansvara för befattningsanalys och förteckning över säkerhetsklassade befattningar samt säkerhetsprövade personer
• Genomföra grundläggande, uppföljande och avslutande säkerhetsprövningar
• Upprätthålla en utbildningsplan för personer som ska delta i säkerhetskänslig verksamhet samt följa upp och dokumentera deltagande i utbildning. Det kan även bli aktuellt att själv hålla i utbildningar.
Du kommer också att delta i det systematiska säkerhetsskyddsarbetet i övrigt genom att:
• stödja i arbetet med säkerhetsskyddsanalys och säkerhetsskyddsplan
• stödja vid särskilda säkerhetsskyddsbedömningar
• bidra i arbetet med att kontrollera regelefterlevnad
• vara rådgivande i säkerhetsskyddsfrågor inom myndigheten
• bidra till en stärkt säkerhetskultur
Ditt tjänstgöringsställe är: Stockholm
Vi söker dig som har:
• Eftergymnasial utbildning som i kombination med arbetslivserfarenhet bedöms som relevant för tjänsten
• Erfarenhet av arbete med säkerhetsskydd
• Erfarenhet av arbete med personalsäkerhetsfrågor
• Erfarenhet av att ta fram och föredra rapporter och beslutsunderlag
• God förmåga att formulera sig i tal och skrift på svenska
Följande är meriterande:
• Försvarshögskolans utbildningar inom säkerhetsskydd
• Annan utbildning inom personalsäkerhet eller informationssäkerhet
• Erfarenhet av att hålla säkerhetsprövningsintervjuer
• Erfarenhet av arbete på statlig myndighet
• Erfarenhet av arbete med informationssäkerhet eller fysisk säkerhet
Som person söker vi dig som är:
Strukturerad och drivande. Du har hög integritet, god kommunikativ förmåga samt god samarbetsförmåga.
Vi kommer lägga mycket stor vikt vid personliga egenskaper.
Vi förväntar oss att du lever upp till vår medarbetar- och chefspolicy som uttrycker de förväntningar vi har på alla medarbetare.
Vi förutsätter att du delar vår värdegrund som är den statliga värdegrunden . Den förenar alla som är statsanställda, oavsett verksamhet och profession. Värdegrunden syftar till att skapa en förvaltning som är effektiv, rättssäker och fri från korruption och maktmissbruk.
Anställningsform och sista ansökningsdag
Anställningen är en tillsvidareanställning. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Resor ingår i tjänsten, främst mellan Stockholm och Östersund.
Befattningen är placerad i säkerhetsklass och kräver svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen
Sista ansökningsdag är 11 januari 2026
Mer information och kontakt
För mer information om arbetsuppgifterna är du välkommen att kontakta enhetschef Katarina Rydén, tfn 08-6819178. Frågor om rekryteringsprocessen besvaras av HR-partner Carola Gellborn, carola.gellborn@tillvaxtverket.se
Fackliga företrädare
ST: kontaktperson, Robert Berggren, e-post st@tillvaxtverket.se
Saco: kontaktperson, Susanna Lindbom, e-post saco@tillvaxtverket.se
Båda nås per telefon via växelnummer 08-681 91 00
Vi arbetar kompetensbaserat och rekryteringsprocessen kommer att innehålla urvalsfrågor,eventuella tester, intervjuer samt referenstagning.
Har du skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta HR-partnern i denna rekrytering.
Vi sitter centralt i moderna lokaler där du dagligen väljer plats utifrån dina arbetsuppgifter. Tillväxtverket eftersträvar ett arbetssätt där digitala och tekniska lösningar underlättar det dagliga arbetet. Här kan du läsa om vilka anställningsvillkor och förmåner vi erbjuder.
Tillväxtverket vill tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi eftersträvar en arbetsmiljö där varje medarbetare ges möjlighet att kombinera yrkes- och privatliv för balans i livet.
Välkommen med din ansökan för att skapa din och Sveriges framtid!
månadslön
