Säkerhetsspecialist
2025-11-05
Vill du vara med och säkra framtidens logistiknav i norr? Luleå Hamn söker en handlingskraftig och tekniskt kunnig säkerhetsspecialist som vill bidra till ett robust säkerhetsarbete i en samhällskritisk och expansiv verksamhet.
Om Luleå HamnLuleå Hamn är Luleås och Norrbottens hållbara länk till världen. Vi är en stolt samhällsbyggare och en viktig möjliggörare för industrin, näringslivet och livet i norr. Vår arbetsplats sträcker sig från hamn, kontor och kajer till skärgård och hav. Just nu formar vi framtidens hamn och på den resan vill vi vara en trygg arbetsplats där vi stöttar varandra, både på land och till sjöss.
Om rollen som säkerhetsspecialist (biträdande säkerhetsskyddschef) Som säkerhetsspecialist hos Luleå Hamn får du en strategisk roll i en samhällsviktig verksamhet. Du arbetar primärt med att leda, samordna och utföra arbete avseende skydd - det vill säga säkerhetsskydd, hamn- och sjöfartsskydd samt informationssäkerhet. Ditt uppdrag omfattar även beredskapsplanering, krisberedskap och kontinuitetsplanering samt att utgöra primär kontaktperson för tekniska skyddsåtgärder och system. Rollen kräver god teknisk förståelse, it-kompetens och ett strukturerat samt långsiktigt arbetssätt.
Du arbetar nära dina kollegor inom Säkerhet och hamnledning, övriga avdelningar och våra projekt. Även om rollen inte innefattar formellt personalansvar, kommer du i vissa arbetsuppgifter att leda och samordna personal. På sikt finns en möjlighet att kliva in i rollen som säkerhetsskyddschef.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Leda, samordna och utföra säkerhetsskyddsarbetet samt arbetet avseende hamn- och sjöfartsskydd.
Driva utvecklingen av skydds- och säkerhetsarbetet för Luleå Hamns områden samt stötta och utbilda kollegor inom ämnesområdet.
Säkerställa att organisationen hålls uppdaterad om omvärldsläge, relevanta regelverk och nya krav.
Säkerställa att föreskrifter, rutiner och planer är ändamålsenliga och uppdaterade.
Planera och säkerställa att utbildningar och övningar inom ämnet genomförs.
Utgöra stöd och kravställare inom ämnesområdet gentemot interna projekt samt vid upphandlingar.
Representera Luleå Hamn gentemot myndigheter, samarbetspartners och i samverkansforum.
Sammankalla och leda samverkansmöten inom skydd.
Ha övergripande ansvar för tekniska skyddsåtgärder.
Kontrollera verksamhetens efterlevnad av gällande krav och bestämmelser.
Vara ställföreträdande PSO, Port Security Officer.
Kvalifikationer Högskoleexamen, gärna med ingenjörsinriktning, eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivare bedömer som likvärdig.
Grundläggande utbildning eller erfarenhet av arbete med säkerhetsskydd.
Dokumenterad erfarenhet av arbete med skydds- och säkerhetsfrågor.
God teknisk kompetens och förståelse för it-relaterade säkerhetslösningar.
Erfarenhet av strategiskt arbete och planering.
Förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ.
Meriterande Utbildning och erfarenhet av hamn- och sjöfartsskydd.
Erfarenhet av beredskapsplanering, krisledning eller kontinuitetsplanering.
Erfarenhet av säkerhetsskyddad upphandling.
Erfarenhet av samverkan med myndigheter och externa aktörer.
Erfarenhet av tekniska säkerhetssystem och digitala verktyg.
Erfarenhet av ledarskap eller chefsroller inom säkerhetsområdet.
Personliga egenskaper
Vi söker dig som är strukturerad, analytisk och har ett systematiskt arbetssätt. Du är självgående, modig, kommunikativ och har lätt för att samarbeta. Du trivs med att ta ansvar och har förmåga att fatta beslut även i skarpa lägen. Du har ett långsiktigt perspektiv och vill utvecklas i din roll.
VillkorAnställningsform: Tillsvidare, vi tillämpar sex månaders provanställning. Befattningstitel: Säkerhetsspecialist Arbetstid: Heltid Tillträde: Den 1 februari eller enligt överenskommelse. Placering: Luleå
Säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kommer att genomföras.
Sista dag att ansöka är 9 november 2025.
KontaktVill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Anna Josefsson, säkerhetschef: anna.josefsson@portlulea.com
