Säkerhetsskyddshandläggare på heltid

Har du arbetslivserfarenhet av administrativt arbete och vill ha ett jobb som gör skillnad? Till vår kund, som är en helhetsleverantör av tjänster inom säkerhet och skydd, söker vi nu en Säkerhetskyddshandläggare! Läs mer nedan och ansök idag!
OM TJÄNSTEN
Academic Work söker för vår kunds räkning en Säkerhetsskyddshandläggare. Uppdraget är på heltid med start omgående och sträcker sig t.om 10 juli med chans till förlängning.
Du arbetar i ett sammansvetsat och erfarenhet team om fem kollegor som tillsammans hanterar hundratals ärenden per månad, vilket kräver både struktur och stresstålighet. Uppdraget inleds med en onboarding så du får rätt förutsättningar att lyckas i din roll.
Detta är ett konsultuppdrag där du kommer att vara anställd hos Academic Work och arbeta som konsult hos vår kund. Läs mer om vårt konsulterbjudande.
Dina arbetsuppgifter
Som Säkerhetsskyddshandläggare kommer du få stora möjligheter att utvecklas både personlighets-, intresse- och erfarenhetsmässigt, i ett bolag som ständigt utvecklas. Här får du möjlighet att vara en del av företagets arbete med att skydda viktiga funktioner i samhället.
Arbetet omfattar att genomföra och följa upp säkerhetsprövningar, utföra personutredningar samt hantera administration kring säkerhetsskyddsavtal, bakgrunds- och registerkontroller samt utbildningar. Rollen ansvarar även för att beställa och dokumentera bakgrundskontroller inför intervjuer samt säkerställa att säkerhetsskyddet efterlevs och utvecklas inom organisationen.
VI SÖKER DIG SOM
• Har mycket goda kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska, i såväl tal som skrift, då det används i det dagliga arbetet
• Har arbetslivserfarenhet av administrativa arbetsuppgifter sedan tidigare
• Har lätt för att sätta dig in i nya system och arbetssätt
Det är meriterande om du:
• Har kunskap om säkerhetsskydd
I den här processen kommer dina personliga egenskaper vara avgörande. Rollen kräver hög noggrannhet och stark processföljsamhet, där korrekt dokumentation och hantering av rutiner är av största vikt. För att trivas i rollen är du strukturerad, självgående och trygg i att hantera ett högt ärendeflöde. Vidare är det viktigt med personlig mognad och trygghet, då arbetet kan innebära känsliga och utmanande frågor.
Vår rekryteringsprocess
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Ersättning

Enligt avtal
Enligt avtal Så ansöker du
