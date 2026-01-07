Säkerhetsskyddshandläggare
Vill du bli en del av ett uppdrag som verkligen betyder något - att skydda människor, information och samhällsviktig verksamhet? Vi söker nu en säkerhetsskyddshandläggare som vill använda sin kompetens för att skapa trygga miljöer och bidra till att svensk försvarsförmåga står stark. Tillsammans med kunniga kollegor är du med och bygger framtidens säkerhet - varje dag.Publiceringsdatum2026-01-07Om tjänsten
Som säkerhetsskyddshandläggare får du en central roll i att säkerställa att verksamheten på provplatsen bedrivs på ett säkert och regelrätt sätt och bidrar samtidigt till att stärka vår förmåga inom säkerhetsskydd. Du blir en del av ett kunskapstungt team som tillsammans utvecklar och vidmakthåller en fungerande säkerhetsskyddsfunktion, under ledning av lokal säkerhetsskyddskoordinator.
I rollen arbetar du brett med säkerhetsskyddsfrågor och ansvarar bland annat för tillträdes- och behörighetsfrågor, hantering av nycklar, kort och signalskydd, samt administration kopplad till rutiner, register och incidenthantering. Du säkerställer att nyanställda får rätt behörigheter och utbildningar och fungerar som stöd till chefer och medarbetare inom personalsäkerhet.
Tjänsten är placerad i Enköping. Tjänsteresor inrikes förekommer.
Om dig
Vi söker dig som har en genomförd gymnasieutbildning, eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som vi bedömer som likvärdig. Du har aktuell och relevant erfarenhet av administrativt arbete samt är van att använda MS Office som en del av ditt arbete. Tjänsten ställer krav på B-körkort samt goda kunskaper i såväl svenska som engelska, både i tal och skrift.
Meriterande är om du har utbildning inom olika delar av säkerhetsskyddsområdet (såsom personalsäkerhet och informationssäkerhet) eller signalskydd. Vi ser det som en fördel om du har aktuell och relevant erfarenhet av personalsäkerhet, informationssäkerhet eller signalskyddsmateriel. Önskvärt men inget krav är om du tidigare har arbetat i säkerhetsrelaterad verksamhet, försvarssektorn eller statlig myndighet.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som är självgående med god förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Du är samarbetsorienterad och arbetar bra med andra. Med lyhördhet och kommunikativt förhållningssätt löser du utmanande situationer på ett konstruktivt sätt. Viktigt är också att du är flexibel och serviceinriktad. Du har lätt för att anpassa sig utifrån ändrade omständigheter samt drivs av att hjälpa andra och leverera lösningar.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade.
Du kommer att arbeta på vårt verksamhetsområde test och evaluering (T&E) som ansvarar för att verifiera och validera den materiel som FMV levererar till Försvarsmakten. Det innebär att kontrollera att FMV har fått det som är beställt och att systemet går att använda som det är tänkt. Inom verksamhetsområdet finns T&E cyber som verkar inom cyberarenan och arbetar med verifiering och validering av gemensamma operationer, ledningssystem och funktionskedjor. Målet med vår verksamhet är att stödja övriga FMV med fackspecifik kompetens samt leda verksamhet inom verifiering och validering. Inom T&E Cyber finns också stödfunktioner till verksamheten såsom säkerhetsskydd, IT, ekonomi/controlling samt administration.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast den 25 januari 2026.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska.
• I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess ber vi dig att inte skicka personligt brev eller inkludera bild i ditt CV.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Stefan Hållander, OFR/S Ove Hellgren, OFR/O Michael Krüger och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
• Vid frågor om tjänsten kan du kontakta rekryterande chef Henrik Fork via FMV:s växel: 08-782 4000. Kontakta rekryterare Ellinor Rosengren Thelin på ellinor.rosengren.thelin@fmv.se
vid frågor om rekryteringsprocessen.
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
