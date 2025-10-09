Säkerhetsskyddshandläggare
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Forskningen spänner över flera områden, som exempelvis undervatten, cyberförsvar, rymd, telekrig, sensorsystem, civilt försvar, CBRNe (kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen), militära plattformar inklusive vapen och skydd samt säkerhetspolitiska analyser. FOI:s forskning spelar en nyckelroll i att bygga Sveriges försvarsförmåga.
Arbetar du med säkerhetsskydd och har erfarenhet av teknisk bevakning? Har du kunskap och erfarenhet av tekniska säkerhetssystem och vill bidra i ett systematiskt säkerhetsskyddsarbete i en kreativ och forskningsintensiv verksamhet? Vi erbjuder ett arbetsliv i balans, en utvecklande arbetsmiljö och ett samhällsviktigt arbete!Publiceringsdatum2025-10-09Om tjänsten
I rollen som säkerhetsskyddshandläggare arbetar du med övergripande säkerhetskyddsarbete samt stöttar myndigheten med service/drift/förvaltning av teknisk bevakning (mekaniskt inbrottsskydd, lås, tekniska bevakningssystem).
Exempel på arbetsuppgifter är:
Jobba med administration/driftsättning/förvaltning av larm/passer/CCTV-system
Stödja i planering och genomföring av utbildningar inom säkerhetsskydd
Administrera hemliga handlingar
Administrera besöksansökningar i Sverige och utlandet (Request for visit, RFV)
Administrera behörigheter och tillträden i passersystem
Genomföra säkerhetsprövningar och säkerhetsprövningsintervjuer
Dina arbetsuppgifter kräver att du har många kontaktytor såväl internt som externt. Du samarbetar med dina kollegor på säkerhetsskyddsenheten samt övriga kollegor på FOI. I arbetet ingår även medverkan i genomförandet av säkerhetsanalyser. Du kommer även att bistå med säkerhetsrådgivning till enskilda medarbetare.
Om enheten
Du kommer att ingå i kansliet för internationell samordning som ingår i Generaldirektörens ledningsstöd .
Har du den kompetensprofil vi behöver ?
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av att arbeta service/installation/driftsättning av säkerhetstekniska system. Erfarenhet av att ge aktivt stöd och råd i säkerhetsskyddsfrågor.
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, på svenska såväl som engelska.
B-körkort.
Vi ser att du har en förmåga och kan utbilda och skapa förståelse för informationssäkerhet och säkerhetsskydd. Du trivs med att samarbeta och bidrar till ett gott samarbetsklimat. Det krävs även att du är flexibel och kan anpassa ditt sätt att arbeta till förändrade förutsättningar. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Det är meriterande med:
Erfarenhet av hantering av skyddad kommunikation (krypto).
Erfarenhet av säkerhetsprövning.
Erfarenhet av att ha arbetat med liknande verksamhet inom statlig sektor.
Vad erbjuder vi dig?
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV via ansökningsknappen senast den 2 november!
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Johan Bäckström Fackliga företrädare är Jon Grumer (Saco-S) och Magnus Lindström (OFR/S - ST) Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
