Säkerhetsskyddshandläggare - säkerhetsenheten
Statens Energimyndighet / Administratörsjobb / Eskilstuna Visa alla administratörsjobb i Eskilstuna
2025-09-01
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens Energimyndighet i Eskilstuna
, Västerås
, Arboga
, Enköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige
Med anledning av Energimyndighetens tillväxt och förändrade omvärldsläge behöver vi utöka säkerhetsenheten med handläggare inom säkerhetsskydd. Har du erfarenhet av säkerhetsskyddsfrågor och vill bidra till vårt säkerhetsarbete? Har du förmågan att arbeta självständigt och viljan att driva utvecklingsfrågor? Var med och gör skillnad - ansök nu och bidra till att stärka vårt säkerhetsskydd!
Energimyndigheten leder samhällets omställning till ett hållbart energisystem där ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet går hand i hand. Målet är stabil och kostnadseffektiv energi med låg påverkan på hälsa, miljö och klimat.
Dina arbetsuppgifter - rådgivande och drivande inom säkerhetsskyddsfrågor
Beroende på din bakgrund kan arbetsuppgifterna variera, men vi ser att i rollen som säkerhetsskyddshandläggare på säkerhetsenheten har du en central roll i att att driva utvecklingsarbete inom säkerhetsskyddsområdet. Du arbetar brett inom hela säkerhetsskyddsområdet med fysisk säkerhet, personalsäkerhet och informationssäkerhet. I rollen arbetar du stödjande, administrativt och uppföljande med exempelvis säkerhetsskyddsanalyser med tillhörande underlag och säkerhetsskyddsavtal. Arbetsuppgifterna innefattar även genomförande av säkerhetsprövningsintervjuer och du håller i utbildningsinsatser inom säkerhetsskydd.
Rollen kräver att du har många kontaktytor såväl internt som externt. Du samarbetar med dina kollegor på säkerhetsenheten samt med chefer och medarbetare i andra delar av verksamheten. Det kommer att finnas möjligheter att utvecklas i rollen och vara med och påverka och bidra till utveckling av verksamheten.Publiceringsdatum2025-09-01Kvalifikationer
Vi söker dig som har avslutad och godkänd gymnasieutbildning samt annan utbildning som vi bedömer relevant för tjänsten, tex. säkerhetsskyddsspecialist, säkerhetsskyddssamordnare, säkerhetschef eller säkerhetsskyddschef. Du har erfarenhet av administration och handläggning av säkerhetsskyddsfrågor.
Du behöver kommunicera väl i tal och skrift på både svenska och engelska samt har goda kunskaper i moderna IT- system och program. Du har även svenskt medborgarskap med anledning av att tjänsten är inplacerad i en säkerhetsklass.
Det är meriterande om du har kunskap eller erfarenhet från något eller flera av följande områden:
• Stöd- och rådgivning inom säkerhetsskydd
• Säkerhetsskyddade upphandlingar
• Säkerhetsprövningar
• Att ge stöd och råd i säkerhetsskyddsfrågor
• Liknande arbetsuppgifter inom offentlig verksamhet eller annan säkerhetskänslig verksamhet
• Erfarenhet av att hålla utbildningar inom säkerhetsskyddsområdet
Som person har du integritet och ett högt säkerhetsmedvetande. Du arbetar strukturerat och tar ansvar för dina uppgifter. För att lyckas i rollen krävs att du har en god kommunikativ förmåga och kan utbilda och skapa förståelse för säkerhetsskydd. Du trivs med att samarbeta med både kollegor och externa parter och bidrar till ett gott samarbetsklimat. Det krävs även att du är flexibel och kan anpassa ditt sätt att arbeta till förändrade förutsättningar. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.Om företaget
Myndighetens säkerhetsarbete påverkas av en tillväxt inom myndigheten och säkerhetsanpassningar efter ett förändrat omvärldsläge och ökade krav kopplat till vår roll som sektorsansvarig myndighet för beredskapssektorn energiförsörjning. Därutöver har vi fått ökat ansvar som tillsynsmyndighet över enskilda verksamhetsutövare inom energisektorn som bedriver säkerhetskänslig verksamhet inom områdena fjärrvärme, naturgas, olja och drivmedel.
Säkerhetsenheten arbetar med att leda, utveckla, stödja och följa upp myndighetens interna arbete inom säkerhetsskydd, verksamhetsskydd, informationssäkerhet och dataskydd. Medarbetarna har olika ansvarsområden inom säkerhetsområdet och leds av enhetschefen tillika Säkerhetsskyddschef för myndigheten.
Vårt erbjudande
Vårt öppna och kreativa klimat ger dig utrymme till att utveckla din expertis för samhällets bästa. Här finns möjlighet till lärande och variation - samtidigt som du kan ha balans i livet.
Tjänsten är placerad i våra fina lokaler i centrala Eskilstuna med goda pendlingsmöjligheter till Stockholm, Västerås och andra närbelägna städer. Här arbetar vi aktivitetsbaserat och har flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete. Vi har ett friskvårdsbidrag, två friskvårdstimmar varje vecka och ett gym på arbetsplatsen. Dessutom får du förmånliga villkor för semester, ledighet på klämdagar, förmånscykel, föräldraledighet och för tjänstepension. Läs gärna mer om hur det är att arbeta hos oss Jobba på Energimyndigheten
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Tjänsten är inplacerad i säkerhetsklass, vilket innebär säkerhetsprövning och registerkontroll enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vid tillsvidareanställning kan det bli aktuellt med krigsplacering i myndigheten.
Vi vill ha din ansökan med CV och personligt brev senast 22 september 2025.
Om du skickar din ansökan på annat sätt än genom vårt ansökningsformulär på vår webbplats - märk då din ansökan med diarienummer 2025-009682. Vi arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter. Har du skyddade personuppgifter kontaktar du oss på HR så får du hjälp att skicka in din ansökan. Vi vill ha dina ansökningshandlingar på svenska och de frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Frågor?
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef, Nadja Skog på telefon 016-544 22 86 eller rekryteringskonsult från Poolia, Maria Widell-Vuopio på telefon 070- 202- 27 05.
Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Martin Larsson, SACO-S telefon 016-544 24 64 och Petra Lindblom Haddad ST telefon 016-5420656. Ersättning
Fast månadslön Friskvårdsbidrag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Energimyndighet
(org.nr 202100-5000), http://www.energimyndigheten.se/ Arbetsplats
Energimyndigheten Jobbnummer
9484461