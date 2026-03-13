Säkerhetshandläggare Häktet Göteborg
Kriminalvården, Häktet Göteborg / Kriminalvårdarjobb / Göteborg
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om häktet Göteborgs verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/hakte/goteborg/#verksamhet

Arbetsuppgifter
En central del av Häktet Göteborgs säkerhetsfunktion är gruppen med Säkerhetshandläggare, vilket består fem säkerhetshandläggare, inom vilken den utlysta tjänsten ingår.
Som säkerhetshandläggare på häktet Göteborg är du en del av häktets säkerhetsgrupp.
Du kommer arbeta för helheten men också riktat mot en specifik del av kärnverksamheten. Arbetsuppgifter kommer innebära att vara ett operativt stöd i det dagliga säkerhetsarbetet med fokus på rutiner och övningsverksamhet. Arbetet är också strategiskt vilket innebär att du kommer genomföra riskanalyser, sammanställningar, dra slutsatser och kommer med förslag på relevanta skyddsåtgärder. Du genomför också andra utredningar och utbildningar efter uppdrag.Kvalifikationer
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har förmåga att tänka strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor. Du kan växla mellan strategiska och operativa frågor och ser på sakers långsiktiga betydelse och vidare konsekvenser samt anpassar dina handlingar till detta. Du har initiativförmåga som innebär att du kan arbeta självständigt men även tillsammans med andra och uppnår resultat i komplexa frågor som kan uppstå i ditt dagliga arbete.Kvalifikationer
• Akademisk utbildning med inriktning säkerhet alternativt annan utbildning eller erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant och likvärdig.
• Erfarenhet av säkerhetsarbete.
• Mycket goda kunskaper i svenska språket, såväl i tal som i skrift.
• B-körkort.
Meriterande
• Erfarenhet av handledande/undervisande roll.
• Genomförd grundutbildning i Kriminalvården.
• Erfarenhet av beslutsfattande.
• Genomförda säkerhetsrelaterade utbildningar inom Kriminalvården
• Goda IT-kunskaper
• Erfarenhet av Kriminalvårdens klientadministrativa system och goda kunskaper i Microsoft Office.
• Relevanta språkkunskaper
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal.

Ersättning
Månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
