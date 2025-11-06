Säkerhetshandläggare Häktet Göteborg, vikariat
2025-11-06
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om häktet Göteborgs verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/hakte/goteborg/#verksamhet
Häktet Göteborg är ett av Sveriges fem säkerhetshäkten med placering i kriminalvårdens hus i centrala Göteborg. Häktet Göteborg har plats för ca 400 klienter. På häktet Göteborg arbetar bland annat kriminalvårdare, psykologer, sjuksköterskor, administratörer och underrättelseoperatörer. Totalt är vi cirka 300 medarbetare som dagligen arbetar med Kriminalvårdens viktiga uppdrag och med att bryta den onda cirkeln.Publiceringsdatum2025-11-06Arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad och proaktiv säkerhetshandläggare till H Göteborg, med fokus på dubbelbeläggning av häktesplatser i region Väst. I denna roll får du en central funktion där du arbetar aktivt för att säkerställa en hög beläggningsgrad av häktade genom ett nära samarbete med nyckelpersoner på samtliga häktesverksamheter i regionen. Som säkerhetshandläggare kommer du att hålla i veckovisa forum för att samordna och skapa engagemang kring dubbelbeläggningar, samt driva arbetet framåt. Du kommer att arbeta tätt tillsammans med regionens häktessamordnare samt chef för häktessamordningen för att planera förflyttningar och träffsäkra placeringar. Vid frånvaro ingår det även att vara ersättare för ordinarie häktessamordnare. För att lyckas i rollen behöver du ha god förståelse för häktesverksamheten i region Väst, samt ha förmågan att kommunicera effektivt och skapa ett engagemang hos de personer du samverkar med. Du ska vara en driven person som trivs med att arbeta självständigt, men också nära andra för att hitta lösningar på olika utmaningar och du ska inte vara rädd för att arbeta operativt vid behov. Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta i en samordnande funktion och är van vid att hantera komplexa och dynamiska arbetsuppgifter. Om du har en god förmåga att skapa dialog och samverkan med nyckelpersoner och har ett lösningsorienterat förhållningssätt, kommer du att passa bra i rollen. I rollen får du möjlighet att vara med och påverka och utveckla arbetssättet för häktesverksamheten i region Väst, samt bidra till ett effektivt och välfungerande system för dubbelbeläggning.Kvalifikationer
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har förmåga att tänka strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor. Du kan växla mellan strategiska och operativa frågor och ser på sakers långsiktiga betydelse och vidare konsekvenser samt anpassar dina handlingar till detta. Du har initiativförmåga som innebär att du kan arbeta självständigt men även tillsammans med andra och uppnår resultat i komplexa frågor som kan uppstå i ditt dagliga arbete.Kvalifikationer
• Akademisk utbildning med inriktning säkerhet alternativt annan utbildning eller erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant och likvärdig.
• Erfarenhet av säkerhetsarbete.
• Mycket goda kunskaper i svenska språket, såväl i tal som i skrift.
• B-körkort.
Meriterande
• Erfarenhet av handledande/undervisande roll.
• Genomförd grundutbildning i Kriminalvården.
• Erfarenhet av beslutsfattande.
• Genomförda säkerhetsrelaterade utbildningar inom Kriminalvården
• Goda IT-kunskaper
• Erfarenhet av Kriminalvårdens klientadministrativa system och goda kunskaper i Microsoft Office.
• Relevanta språkkunskaper
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
