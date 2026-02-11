Säkerhetshandläggare
Hos Försvarsmaktens Logistik (FMLOG) Försörjningsenheten Mitt (FörsE Mitt) får du möjlighet att arbeta med spännande arbetsuppgifter för att bidra till att göra Sverige och världen säkrare. Vi värdesätter ömsesidigt förtroende och hos oss får du både ett eget ansvar och goda möjligheter att kompetensutvecklas. Våra medarbetare är viktiga för oss och hos oss kommer du ha möjlighet att förena det professionella och det privata. Du kommer arbeta på FörsE Mitt som anskaffar, lagerhåller, vidmakthåller och avvecklar förnödenheter åt Försvarsmakten i alla beredskapsnivåer. Logistiken ska vara effektiv och innebära en hög tillgänglighet för alla typer av förnödenheter runtom i hela Sverige, det innebär att produktion, planering och kundsupport också är viktiga delar i vårt arbete. Publiceringsdatum2026-02-11Om företaget
FörsE Mitt medverkar till effektiv försvarslogistik genom att vi tillgängliggör ersättningsförnödenheter, där och när de behövs, i fred, kris och krig. Vi genomför anskaffning och lagerhållning så att förnödenheter och reservmateriel finns tillgängligt, när och där Försvarsmakten behöver den. Produktion av grafiskt material finns också inom enheten.
Inom enhetens stab finns säkerhetsfunktionen som ansvarar för att i dialog med förbandets säkerhetsfunktion stödja enhetens verksamheter inom ramen för Försvarsmaktens två huvudprocesser, planering och genomförande. Som stöd till huvudprocesserna tillkommer stödfunktioner kopplade till processerna, som HR, ekonomi och säkerhetstjänst. Stödfunktionerna samordnas på förbandets stab via funktionsstyrning och tar fram gemensamma metoder, rutiner och struktur.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
FörsE Mitt säkerhetsfunktion har till uppgift att stödja enhetsledning och avdelningar med kompetens inom säkerhetsskydd och den militära säkerhetstjänsten. Arbetet präglas av samordning, stöd till chefer och medarbetare samt uppföljning.
Du jobbar förebyggande och strukturerat med enhetens säkerhetsskydd. Förutom samverkan inom egna förbandet, samverkar du med andra förband inom Försvarsmakten men även andra aktörer och myndigheter i säkerhetsskyddsfrågor.
I befattningen ingår t ex :
• Stöd till enhetsledning och avdelningar i säkerhetsskyddsfrågor
• Utredningar av inkomna säkerhetsrapporter
• Rapportering av skyddsvärd och säkerhetshotande verksamhet.
• Framtagning och åtgärder med anledning av lokala hotbilder
• Insatsplaner samt åtgärder vid larm
• Framtagning och revidering av säkerhetsskyddsanalyser och säkerhetskyddsplaner
• Delta i internkontroller vid enhetens verksamheter samt genomföra internkontroller inom enheten
• Säkerhetsprövningar
• Upprättande av rutiner, rutinbeskrivningar, revidering av bestämmelser
• Utbilda medarbetare i säkerhetsskyddKvalifikationer
• Relevant eftergymnasial utbildning med godkända slutbetyg
• Utbildning inom säkerhetstjänst alternativt erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• God förmåga och vana att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
• God datorvana
• Körkort (lägst klass B för manuell växellåda)
Meriterande
• Utbildning inom säkerhetsskydd, säkerhetsunderrättelsetjänst eller underrättelsetjänst
• Erfarenhet av arbete inom fysisk säkerhet alternativt personsäkerhet
• Erfarenhet av arbete inom Försvarssektorn eller myndighet som lyder under säkerhetsskyddslagen
• Goda vana att dokumentera t ex rutiner, rapporter och uppföljningar
• Kunskaper i Försvarsmaktens IT-system inom underrättelse- och säkerhetsfunktionenDina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen behöver du arbeta självständigt, strukturerat och ta initiativ till problemlösning. Du är noggrann, har hög säkerhets- och sekretessmedvetenhet, kan snabbt anpassa dig till nya komplexa arbetsuppgifter med god analytisk förmåga.
Arbetet kräver en god samarbetsförmåga så det är viktigt att ha förmåga att bygga goda bestående relationer. Du har social kompetens, är pedagogisk, serviceinriktad och intresserad av att stödja andra.
Du kan formulera dig såväl skriftligt som muntligt och du bidrar till god kommunikation inom verksamheten, med förbandet och andra kontakter.
Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaperÖvrig information
• Tillträde enligt överenskommelse.
• Placeringsort Arboga.
• Arbetet innebär resor inom landet, ibland uppstår situationer som innebär kort framförhållning
• Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning om du inte redan är anställd i Försvarsmakten.
Vid frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen kontakta Marie Casco
Fackliga företrädare:
Ola Andersson SEKO
Pernilla Kjellgren SACO
Håkan Antonsson OFR/S
Samtliga nås via Försvarsmaktens växel 010-82 40 400
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-02.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter.
FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet.
Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
