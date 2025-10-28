Säkerhetshandläggare
Migrationsverket, Operativ verksamhet, Nationella operativa avdelningen / Administratörsjobb / Boden Visa alla administratörsjobb i Boden
2025-10-28
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Migrationsverket, Operativ verksamhet, Nationella operativa avdelningen i Boden
, Umeå
, Uppsala
, Sundbyberg
, Stockholm
eller i hela Sverige
På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor - migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Vi söker en säkerhetshandläggare till serviceenheten i Boden
Som säkerhetshandläggare vid serviceenheten på Migrationsverket ingår du i en myndighetsgemensam resurs avseende operativa säkerhetsfrågor för Migrationsverkets gemensamma administrativa lokaler, förvar och även för våra kollektiva bostäder inom den geografiska regionen.
Tillsammans med Migrationsverkets Avdelning för Säkerhet står serviceenheterna för sakkunskapen inom flera säkerhetsområden.
Serviceenhet Nord/Väst är en större enhet med ca 19 medarbetare och verksamhet på flertalet orter, där Nord utgörs av orterna Boden, Umeå, Sundsvall samt Härnösand. Väst utgörs av orterna Göteborg, Mölndal, Vänersborg samt Halmstad.
Vad gör en säkerhetshandläggare?
Som säkerhetshandläggare kommer du ha samordnings- och uppföljningsansvar för systematiskt brandskyddsarbete, tillträdesskydd, fysiskt skydd i lokaler (lokalskydd), CCTV, bevakning och larmhantering, säkerhetsriksanalys, säkerhets-, kris- och utrymningsplanering samt kort- och behörighetsadministration, givetvis i samråd med verksamheten såväl som övriga säkerhetshandläggare på enheten och på andra serviceenheter. Arbetet kommer även att innebära resor i tjänsten, så väl inom regionen som utom regionen.
Som säkerhetshandläggare agerar du rådgivare och erbjuder stöd till verksamhetens övriga enheter. För att kunna bidra med detta krävs omvärldsbevakning med nätverkande både inom och utom myndigheten.
Du har ett lokalt beställaransvar inom säkerhetsområdet. Vidare är du enhetens kontaktperson gentemot våra leverantörer av säkerhetssystem, lås/larm/passage, bevakning och brandskydd.
Du bidrar till förbättringsarbetet genom att du genomför viss analys och uppföljningar inom samtliga områden och planerar åtgärder tillsammans med övriga säkerhetshandläggare på enheten, men också i det nationella nätverket av säkerhetshandläggare som finns tillgängligt på serviceenheterna. Du följer upp och åtgärdar eventuella brister utifrån besiktningsprotokoll i våra gemensamma lokaler. Du ansvarar för att sköta tekniska anläggningar inom säkerhetsområdet samt förvalta och utveckla rutiner inom ditt ansvarsområde.
Vem är du?
Som person har du lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter och du ändrar snabbt ditt förhållningssätt till rådande situation. Du har en god samarbetsförmåga och relaterar till människor på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. I din roll ser du till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du är självständig och har mod att agera efter din egen övertygelsePubliceringsdatum2025-10-28Kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning med inriktning mot säkerhet, risk- eller krishantering, ex Risk Management akademi eller annan motsvarande utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten.
Aktuell erfarenhet av kontinuitetsplanering.
God kännedom gällande befintlig lagstiftning inom säkerhetsskyddslag, arbetsmiljölag etc., förvärvad genom praktisk erfarenhet.
God kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl i tal och skrift, på såväl svenska som engelska.
Goda kunskaper i MS Office
B-körkort
Svenskt medborgarskap.
Meriter
Erfarenhet av säkerhetsarbete inom offentlig verksamhet.
Kunskap om säkerhetsrutiner i låst miljö.
Erfarenhet av arbete enligt aktivitetsbaserat arbetssätt.
Erfarenhet av säkerhetsteknik via Unison
Erfarenhet av arbete i projektform med lokalsäkerhet
Erfarenhet av arbete med systematiskt brandskyddsarbete
Övriga upplysningar
Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning
Arbetstider: Kontorsarbetstider
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning.
Placeringsort: Boden. Resor inom Sverige förekommer i tjänsten.
Tillträde: Snarast enligt överenskommelse.
Läs mer om anställningsvillkor här
Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att genomföras. Utifrån detta föreligger krav på svenskt medborgarskap. Anställningen förutsätter en godkänd säkerhetsprövning.
Anställningen innebär krigsplacering.
Vill du veta mer om den aktuella rollen och enheten finns kontaktuppgifter till ansvarig enhetschef: Magnus Jotunheim - 010-485 71 89, serviceenhet Nord/Väst, för placering i Boden.
Varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast den 20 november 2025.
_________________________________________________________________________________________________________
Om rekryteringsprocessen
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar därför alla sökande och strävar efter en jämn könsfördelning och mångfald. Som statlig myndighet rekryterar vi efter förtjänst och skicklighet. På https://www.arbetsgivarverket.se/jobba-statligt/fragor-och-svar/Hur-ser-rekryteringsprocessen-ut-for-statliga-jobb/
kan du läsa mer om vad det innebär.
Vi använder urvalsfrågor under ansökningen. Besvara dem så utförligt du kan eftersom dina svar har betydelse för om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. I vissa rekryteringar använder vi också tester för att bedöma hur väl din skicklighet stämmer överens med tjänsten du söker. Vid en eventuell intervju kan du även få svara på frågor kopplat till säkerhet.
Vill du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på sidan "Lediga jobb och intresseanmälan" på migrationsverket.se: https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/lediga-jobb/fragor-och-svar-om-att-soka-jobb-hos-oss.html#svid12_5560a3b619996eafa4b2b0
För att arbeta på Migrationsverket behöver du ha rätt att vistas och arbeta i Sverige på någon av dessa grunder: svenskt medborgarskap (krav för vissa tjänster), nordiskt medborgarskap, EU-medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.
Om du har skyddade personuppgifter, eller annan information som du själv bedömer som skyddsvärd, ska du kontakta rekrytering@migrationsverket.se
innan du gör din ansökan så berättar vi mer om våra säkerhetsrutiner. https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/det-har-gor-migrationsverket/personuppgifter.html
Migrationsverkets rekryteringar sker helt i vår egen eller upphandlade leverantörers regi. Vi ber därför om att inte få telefonsamtal och mejl från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "3.3.1-2025-14731.". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Migrationsverket
(org.nr 202100-2163) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Migrationsverket, Operativ verksamhet, Nationella operativa avdelningen Kontakt
Magnus Jotunheim 0104857189 Jobbnummer
9578531