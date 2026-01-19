Säkerhetsexpert till Kriminalvården
2026-01-19
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Tjänsten är placerad inom Sektionen för fysisk säkerhet som tillhör Säkerhetsavdelningen. Sektionen ansvarar bland annat för kravställning av byggsäkerhet inför ny- och ombyggnationer. I sektionens uppdrag ingår även att verka i projektgruppsarbete under nyetableringar och vid ombyggnationer.Publiceringsdatum2026-01-19Arbetsuppgifter
Kriminalvården står inför en stor utmaning att tillgodose det ökade behovet av fler platser. Det ger dig utmaningar i arbetet, men också möjlighet att påverka, utveckla och vara en del av denna expansiva fas som myndigheten befinner sig i.
I din roll som expert kommer du att hantera ny- och ombyggnadsprojekt inom myndigheten där din roll är att göra bedömningar och vägleda andra medarbetare kopplat till riskhantering i syfte att säkerställa en säker verksamhet. Du kommer att representera Säkerhetsavdelningen i olika projektgrupper, samverka med liknande funktioner på andra avdelningar, sammankalla och leda interna avstämningar med avdelningens berörda experter. Du kan även bli delaktig i bedömningar vad avser analyser för de verksamhetsställen som påverkas av ny- och ombyggnationer. Du har fler kollegor med samma uppdrag och funktion som stödjer dig men du kommer även ha ett nära samarbete med övriga kollegor inom sektionen samt fastighetsavdelningens projektledare. I rollen är det viktigt att ha en bred helhetssyn och på ett enkelt sätt förmedla kravställningar pedagogiskt och lösningsinriktat i syfte att lösa uppgiften.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg i dig själv och agerar professionellt i ditt arbete. Du planerar, strukturerar och prioriterar ditt arbete inom givna ramar samt fattar välgrundade beslut. Du driver ditt arbete framåt med engagemang och initiativförmåga, utan behov av ständig styrning. Samtidigt är du flexibel och anpassningsbar, med förmåga att snabbt ställa om när förutsättningar förändras och hantera flera arbetsuppgifter parallellt. Vidare är du mål- och resultatorienterad och motiveras av att nå uppsatta mål med hög kvalitet.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Gymnasieutbildning
* Bred erfarenhet av Kriminalvården och dess verksamhet eller motsvarande
* God datavana
* Kunskap inom sekretessfrågor
* God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
* Körkort behörighet B
Det är meriterande om du har:
* Kriminalvårdens grundutbildning
* Erfarenhet av Kriminalvårdens lokalförsörjning
* Erfarenhet av säkerhetsarbete inom eller utom Kriminalvården
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-09
Kriminalvården, Enheten för verksamhetsskydd
Anders Ekblom 011-496 3544
