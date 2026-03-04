Säkerhetschef sökes till Södertörns tingsrätt
Sveriges Domstolar, Södertörns tingsrätt / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
Är du utbildad ordningsvakt med chefserfarenhet och vana att arbeta med operativa säkerhetsfrågor? Har du dessutom en god känsla för service och ett starkt engagemang för att skapa en säker och trygg miljö för besökare och medarbetare? Då kan tjänsten som chef för säkerhetsenheten hos oss vara rätt för dig.
Vår organisation präglas av medarbetare med olika kompetenser, där varje individ bidrar till rättssäkerhet och hög kvalitet i verksamheten. Tingsrätten består av sex dömande avdelningar samt en administrativ avdelning, där säkerhetsenheten ingår, som säkerhetschef rapporterar du till administrativ direktör. Säkerhetsenheten består av en säkerhetschef och för närvarande sex expeditionsvakter med ordningsvaktsförordnande.Publiceringsdatum2026-03-04Dina arbetsuppgifter
Som chef för säkerhetsenheten ansvarar du för tingsrättens övergripande operativa säkerhetsarbete och för att upprätthålla ordning i verksamheten. Du är organisationens expertstöd i säkerhetsfrågor och samverkanspart gentemot bland andra Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och Kriminalvården. Du leder även arbetet med tingsrättens brandskydd, HLR och deltar i krisgruppen.
Du är närmaste chef för expeditionsvakterna och leder enheten med tydlighet, struktur och engagemang. I rollen ingår att följa upp verksamheten, rekrytera, hålla medarbetar- och lönesamtal samt att introducera nya medarbetare. Genom ett närvarande ledarskap skapar du förutsättningar för en trygg, välfungerande och serviceinriktad verksamhet. Vid behov deltar du även i den operativa driften.
Expeditionsvakternas arbete omfattar bland annat in- och utpasseringskontroller, larmhantering, passerkort, säkerhetskontroller, bevakning, rondering och kameraövervakning. De bemannar också receptionen och ger service till parter, allmänhet och andra besökare.
Kvalifikationskrav
Vi söker dig som har:
• Fullgjord gymnasieutbildning alternativt annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Fullgjord ordningsvaktsutbildning
• Flerårig erfarenhet av att arbeta med operativt säkerhetsarbete
• Väl vitsordad chef- och/eller ledarerfarenhet inom statlig verksamhet eller annan ledarerfarenhet från verksamhet som bedöms likvärdig.
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
• Van datoranvändare med mycket god vana att använda Office-paketet
Meriterande
• Giltigt ordningsvaktsförordnande
• Erfarenhet av att arbeta med operativt säkerhetsarbete i domstol
Dina egenskaper
Du är en trygg och tydlig ledare med förmåga att engagera, motivera och skapa arbetsglädje på både grupp- och individnivå. Du är lyhörd och kommunikativ, uttrycker dig klart och hanterar frågor och utmaningar på ett professionellt och lösningsorienterat sätt.
Du har god självinsikt och lätt för att bygga förtroende samt samarbeta med personer på olika nivåer i organisationen. Du är trygg i ditt beslutsfattande, även i komplexa situationer, och arbetar målmedvetet för att nå verksamhetens resultat.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper. Därför tillämpar vi kompetensbaserad rekrytering och kan komma att använda oss av tester som en del i urvalsprocessen. För att vara aktuell för anställning hos oss behöver du bedömas lämplig. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och agerar i enlighet med den statliga värdegrunden som styr Sveriges domstolars verksamhet. Inför anställning genomför vi registerkontroller.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 25 mars 2026. För att vi ska kunna bedöma din ansökan ber vi dig bifoga CV samt personligt brev, där du motiverar varför du söker tjänsten och vad du kan bidra med till verksamheten. Du ska även ladda upp underlag som styrker att du har en fullgjord ordningsvaktsutbildning.
För att säkerställa en inkluderande och rättvis rekryteringsprocess tillämpar Sveriges Domstolar kompetensbaserad rekrytering. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Om arbetsplatsen
Södertörns tingsrätt är en av landets största tingsrätter med omkring 250 medarbetare. Vår domkrets omfattar Botkyrka, Haninge, Huddinge och Nynäshamns kommuner samt Söderort inom Stockholms kommun. Vi arbetar i moderna lokaler i Flemingsberg, Huddinge, nära pendeltågsstationen.
Vill du träffa dina framtida kollegor? Läs om våra medarbetare och se intervjuerna med dem på vår hemsida: Möt våra medarbetare - Södertörns tingsrätt (https://www.domstol.se/sodertorns-tingsratt/om-tingsratten/organisation/mot-vara-medarbetare/) Ersättning
