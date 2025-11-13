Säkerhetschef
Härryda kommun / Chefsjobb / Härryda
2025-11-13
Din arbetsplats
I Härryda kommun är kommuninvånarnas trygghet och kommunens krisberedskapsförmåga strategiskt viktiga och prioriterade områden. Är du en person med chefserfarenhet som brinner för säkerhetsfrågor och civilt försvar och som gillar att växla mellan strategiskt och operativt arbete? Nu söker vi en säkerhetschef som ska leda och utveckla arbetet på säkerhetsfunktionen.
Säkerhetsfunktionen samordnar och utvecklar förvaltningens arbete inom säkerhets- och informationssäkerhetsområdet samt brottsförebyggande arbetet. Funktionen ansvarar även för att förvaltningen utbildar och övar krisorganisationen samt samordnar övriga delar av säkerhetsområdet, såsom civilt försvar, internt skydd, informationssäkerhet och säkerhetsskydd.
Säkerhetsfunktionen består av fyra medarbetare, två beredskapssamordnare, en säkerhetssamordnare och en utvecklingsledare för det brottsförebyggande arbetet.
Säkerhetsfunktionen tillhör sektorn för teknik och förvaltningsstöd, kommunens servicesektor. Vårt uppdrag är att tillhandahålla service till kommunens verksamheter och ger stöd inom områdena fastighet, IT, måltid, service, städ och säkerhet.
Ditt uppdrag
I din roll som säkerhetschef ingår även rollen som säkerhetsskyddschef och du har ansvar för att jobba med säkerhets- och säkerhetsskyddsfrågor som berör hela kommunen. Som säkerhetschef har du det samlade ansvaret för verksamhet, ekonomi och personal och ingår i sektorns ledningsgrupp. En ledningsgrupp med chefskollegor som präglas av samarbete, omtanke och strävan att göra sektorns leverans av olika tjänster ännu bättre.
Inom tjänsten ryms bl.a följande ansvarsområden:
• Övergripande samordnande ansvar för området säkerhet och trygghet i Härryda kommun.
• Att tillsammans med övriga verksamheter verka för en god hantering av känsliga situationer inför, under och efter själva händelsen, vilket kan innebära såväl kunskapsstöd som operativ genomförandekraft och stöd/vägledning.
• Ansvar för att utveckla och stödja förvaltningen i arbetet med att öka sin förmåga vid höjd beredskap där även säkerhetsskydd utgör ett viktigt område.
• Ansvar för att utveckla kommunens samverkan med externa aktörer, såsom t.ex. polis, försvarsmakt, räddningstjänst, bevakningsleverantör, Swedavia och Länsstyrelse.
• Ansvar för att kommunen har en fungerande TIB-organisation (Tjänsteman i beredskap) och krisorganisation.
• Ansvar för att utveckla förvaltningens arbete med informationssäkerhet och med civilt försvar
• Utveckla och kontinuerligt uppdatera övergripande styrdokument.
Det här krävs för tjänsten
Du som söker ska ha relevant högskoleutbildning inom området eller väl dokumenterad erfarenhet av tidigare arbete inom säkerhetsområdet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du ska ha arbetslivserfarenhet inom relevant område samt även minst några års erfarenhet av att vara chef inom område som är relevant för tjänsten. Vi vill att du har ett brett samhällsintresse och förmåga att tolka omgivningens förväntningar på organisationen, serviceorienterad och starkt utvecklat kundperspektiv. Du har en mycket god kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig mycket väl på svenska i såväl tal som skrift. Du har även mycket god datavana. B-körkort krävs.För att erhålla anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas samt en säkerhetsprövning att genomföras.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
Vi söker dig som är en strukturerad, strategisk och analytisk medarbetare som är van att arbeta självständigt med att lösa problem. Du ska även ha förmåga att engagera och motivera andra, ta tillvara på andras kompetenser och idéer samt ha ett ödmjukt förhållningssätt.
Ditt ledarskap främjar ett öppet samarbetsklimat, delaktighet i arbetet och ser till att goda idéer tas tillvara. Som ledare följer du upp, återkopplar och ger dina medarbetare stöd och möjligheter till utveckling. Som ledare är du tydlig, modig, uthållig och drivande och har förmågan att få medarbetarna att arbeta mot uppsatta mål. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vad vi erbjuder dig
Vi vill att du ska trivas och utvecklas med oss i Härryda kommun och erbjuder dig:* En verksamhet som hjälps åt över gränserna och där vi bryr oss om varandra* Ett generöst friskvårdsbidrag* Frukost och eftermiddagsfika varje dag erbjuds mot en förmånlig kostnad* Semesterväxling* Möjlighet att arbeta på distans.* En arbetsplats i fina lokaler i Mölnlycke med cirka 10 min bilfärd alternativt 15 min bussfärd från centrala Göteborg. Busshållplatsen ligger i anslutning till arbetsplatsen och det finns möjlighet till gratis parkering.Läs mer på vår hemsida om vad vi erbjuder dig. (https://www.harryda.se/arbete/arbetaiharrydakommun/detharerbjudervidig.4.4bd770a51817ff14fcd13400.html)
Om rekryteringsprocessen
I den här ansökningsprocessen kommer du att få svara på ett antal frågor i samband med att du fyller i din ansökan i vårt rekryteringssystem, vilket innebär att du endast ska fylla i/bifoga ditt CV och ska inte skriva/skicka med ett personligt brev. Svaren på frågorna används som del i urvalet tillsammans med ditt CV. Ditt CV och svaren på frågorna ska vara formulerade på svenska.
Om Härryda kommun
Härryda är en kommun som vågar!Här siktar vi mot att ha Sveriges bästa skolor och näringslivsklimat, omsorg av högsta kvalitet och attraktivt samhällsbyggande. Tillsammans är vi 3 000 medarbetare som gör mötet med Härryda kommun enkelt. Med mod, nytänkande och handlingskraft inspirerar vi varandra och levererar service med kompetens och kvalitet. Härryda kommun har de fyra senaste åren placerat sig i topp i Dagens Samhälles årliga ranking av Årets superkommun.
Vi söker dig som är engagerad, öppen för olika perspektiv och vill skapa lösningar som håller för kommande generationer. Du hittar oss mellan Göteborg och Borås med Landvetter flygplats mitt i kommunen. Tillsammans åstadkommer vi mer!
Övrig information
Vi vill upplysa om att din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Om du som sökande har skyddade personuppgifter så skickar du din ansökan i pappersform till: Härryda kommun, Personalfunktionen, Sofia Götberg, 435 80 Mölnlycke. Din ansökan kommer att hanteras enligt kommunens rutin för hantering av skyddade personuppgifter vid rekrytering och anställning. Ange annonsens referensnummer i din ansökan så vi vet vilken tjänst du söker.I första hand ser vi att du söker tjänsten via vårt rekryteringssystem. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C288952". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härryda kommun
(org.nr 212000-1264) Kontakt
Per-Arne Larsson per-arne.larsson@harryda.se 031-724 64 03 Jobbnummer
9602259