Säkerhetsansvarig till Norrköping Airport
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2026-07-10
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Har du erfarenhet av säkerhetsarbete och förmågan att upptäcka nya utvecklingsmöjligheter? Vi söker nu en engagerad säkerhetsansvarig som vill ta en nyckelroll i säkerhetsarbetet på vår flygplats!
Vilka är vi?
Norrköping Airport (NRK) erbjuder ett flertal destinationer och ägs sedan 2006 av Norrköpings kommun. På flygplatsen finns även ett 15-tal olika flygrelaterade verksamheter.
Tillsammans sysselsätter vi cirka 150 personer i anslutning till flygplatsen. För oss är säkerheten alltid högsta prioritet, över kommersiella, operativa, miljömässiga eller sociala krav. Prioritering av säkerheten genomsyrar hela flygplatsens verksamhet och det förebyggande säkerhetsarbetet.
På Norrköping Airport strävar vi ständigt efter att bli ännu bättre i vårt hållbarhetsarbete. Miljöhänsyn ska prägla varje del av verksamheten och dess beslut. Vi är stolta över att största delen av driften idag är fossilfri och vi arbetar ständigt för att minimera utsläppen både på marken och i luften.
Vårt förhållningssätt i vår arbetsvardag och våra beslut i stort och smått utgår från flygplatsens värdeord: Prestigelöshet, Respekt, Framåtanda-Vilja.Publiceringsdatum2026-07-10Arbetsuppgifter
Som säkerhetsansvarig och tillika säkerhetsskyddschef ansvarar du för att säkerställa att verksamheten efterlever gällande lagar och regelverk samt leder och samordnar säkerhetsarbetet. Du är direkt underställd verksamhetsansvarig/flygplatschef men har även ett nära samarbete med VD för Norrköping Airport. Tillsammans bidrar ni till att utveckla säkerhetsarbetet på både strategisk och operativ nivå. Du ingår i flygplatschefens ledningsgrupp.
Arbetet kräver en förmåga att driva och utveckla det interna och det externa säkerhetsarbetet kopplat till fysisk säkerhet, personalsäkerhet och informationssäkerhet. Arbetsuppgifterna är både av operativ och strategisk karaktär och kräver därför förmågan att kunna kommunicera med olika målgrupper.
Du säkerställer att säkerhetsarbetet bedrivs i enlighet med bolagets tillstånd och certifikat vilket även innefattar att medverka vid myndighetstillsyner och utföra internrevisioner.
I dina arbetsuppgifter ingår även att utföra riskanalyser och bedömningar, föreslå och implementera förebyggande åtgärder samt ansvar för hantering av säkerhetsincidenter och rapportering i enlighet med gällande föreskrifter och interna verksamhetskrav. Du kommer också vara involverad i flygplatsens beredskapsarbete.
Du förväntas vidare ha en aktiv roll i nätverk såväl interna som externa.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av säkerhetsarbete, gärna inom kritisk infrastruktur, i en flygplatsmiljö eller annan samhällsviktig verksamhet. Du har tidigare arbetat brett med säkerhet, regelefterlevnad och kvalitetsutveckling samt har vana av att leda och driva förändringsarbete.
Visst teknikintresse och förståelse för säkerhetssystem bidrar till att du är en god beställare av säkerhetstjänster.
Du har en akademisk utbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant i kombination med arbetslivserfarenhet inom säkerhet- och säkerhetsskyddområdet.
Vi ser det som meriterande om du har jobbat med säkerhetsskydd sedan tidigare och gärna inom flygplatsverksamhet. Det är även meriterande om du har erfarenhet, intresse och kunskap inom IT och cybersäkerhet samt digitalisering.
Som person är du kommunikativ, samarbetsinriktad och lyhörd – egenskaper som gör det möjligt för dig att bygga förtroende, skapa engagemang och driva utvecklingen framåt. Du har en naturlig förmåga att engagera och få med dig andra, samtidigt som du är trygg i att fatta egna beslut och utmana rådande arbetssätt på ett prestigelöst sätt.
För att lyckas i rollen är det viktigt att ha en god förmåga att se helheten, utan att förlora fokus på detaljer. Du skapar delaktighet och motivation, och du fungerar som en förebild för både säkerhet och kultur inom organisationen.
Du uttrycker dig väl på svenska och engelska i tal och i skrift, samt har goda kunskaper i digitala verktyg.
Om du blir aktuell för tjänsten kommer du att genomgå en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen inför anställning, tjänsten ställer krav på svenskt medborgarskap.
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Längd på anställning:
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Ja, delvis utifrån verksamhetens behov
Sista ansökningsdatum: Vi gör urval löpande men vi vill ha din ansökan senast den 15 augusti
Kontakt: Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Anna Norin, verksamhetsansvarig/flygplatschef, mailto:anna.norin@nrkairport.se
Jesper Low VD, jesper.low@nrkairport eller HR-konsult Katarina Nyqvist, 011-15 30 10
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
Registerutdrag: För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt verksamhet för barn och ungdomar, ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrköpings Kommun
(org.nr 212000-0456), https://norrkoping.se/
601 81 NORRKÖPING Arbetsplats
Norrköpings kommun Jobbnummer
9998861