Sågverksoperatör
2026-02-25
Hos Södra Wood Orrefors förädlar vi våra medlemmars skogsråvara till träprodukter som används över hela världen. Inom Södra Wood utvecklar vi ständigt smarta och hållbara lösningar - från byggsystem och exaktkapade produkter till effektiva logistikflöden.
Vill du arbeta i en framtidsbransch där hållbarhet, teknik och laganda går hand i hand?
Nu söker vi två sågverksoperatörer till vårt sågverk i Orrefors - en med inriktning mot justerverk/hyvel en med inriktning mot truckkörning och internlogistik
Det här får du jobba med på Södra
Som sågverksoperatör är du en viktig del av vårt produktionsflöde. Du arbetar nära processen och är med och säkerställer att rätt kvalitet levereras - säkert, effektivt och med stolthet.
Justerverk/Hyvel
Här arbetar du med att övervaka och styra produktionsprocessen i justerverket. Du kombinerar teknisk övervakning med praktiskt arbete, som att åtgärda mindre störningar, kvalitetssäkra material och bidra till ordning och reda i anläggningen. Du är en aktiv del i förbättringsarbetet och arbetar tillsammans med ditt skiftlag för att utveckla både arbetssätt och arbetsmiljö.
Truckkörning
I denna roll ansvarar du för internlogistik och materialflöde inom sågverket. Du kör truck, lastar, lossar och förflyttar material så att produktionen flyter på utan avbrott. Du har en central roll i att skapa struktur och effektivitet i flödet och arbetar tätt tillsammans med kollegor i produktionen.
För att skapa variation och en god arbetsmiljö arbetar vi med rotationsschema inom avdelningarna. Säkerhet är alltid högsta prioritet och vi driver kontinuerligt förbättringsarbete tillsammans i skiftlagen.
Tjänsterna är tillsvidareanställningar på heltid och innebär skiftgång med varierade arbetstider. Start sker enligt överenskommelse.
Vem söker vi?
Vi söker dig som vill vara en del av ett engagerat team där samarbete och ansvar går hand i hand. Du är positiv, arbetsvillig och har ett genuint intresse för produktion och flöden.
Du trivs i en miljö där tempot kan vara högt, där struktur är viktigt och där säkerhet alltid kommer först. Samtidigt är du självgående och tar ansvar för din del av helheten.
Vi ser att du:
Har fyllt 18 år
Har intresse och/eller förståelse för arbete i produktionsflöden
Har goda kunskaper i svenska (av säkerhetsskäl)
Har B-körkort
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet från industri eller produktion
Truckkort (för truckinriktningen)
Erfarenhet av hyvel, justerverk eller maskinövervakning
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stabil och hållbar industri med stark framtidstro. Här är du inte bara en del av produktionen - du är en del av något större.
Så här är det att jobba på Södra
Hos Södra får du möjlighet att utvecklas på jobbet, samtidigt som du är med och bidrar till ett hållbart skogsbruk som skapar värde för människor och miljö. Vi sätter stort värde på ditt personliga engagemang och är måna om att du ska trivas och må bra. För din trygghets skull har vi kollektivavtal och goda villkor, samt flera förmåner som du har nytta av både på jobbet och på fritiden.
Vad tror du, kan det här vara något för dig? Då vet du vad du ska göra. Vi ser verkligen fram emot att få höra ifrån dig!
Vill du veta mer?
Har du frågor om rekryteringsprocessen?
Kontakta ansvarig rekryterare kristina.tingdahl@sodra.com
.
Har du frågor om tjänsten eller arbetsplatsen? Kontakta rekryterande Produktionsledare Dan Rosdahl, dan.rosdahl@sodra.com
eller +46722189329.
Fackliga frågor hänvisas till:
GS - Mikael Norman, mikael.norman@sodra.com
Vi ser fram emot att höra från dig!
Skicka din ansökan via länken senast den 15 mars. Vi använder tester som en del i rekryteringsprocessen, och undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Bakgrundskontroll kan komma tillämpas.
Var med och bygg ett hållbart samhälle
Södra är ett av landets största skogsindustribolag och ägs gemensamt av fler än 50 000 familjeskogsbruk i södra Sverige. Förutom att utveckla skogsbruket strävar vi efter att alltid använda skogsråvaran på det mest effektiva och klimatsmarta sättet. Pappersmassa, trävaror, textilmassa och bioprodukter är bara några exempel. Genom att arbeta tillsammans har vi styrkan, engagemanget och modet som krävs för att bygga ett hållbart samhälle. Det sker med fötterna på marken, med örat mot omvärlden och med blicken framåt. Så ansöker du
