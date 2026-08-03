Safi & David AB

Safi & David Aktiebolag / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm
2026-08-03


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Om jobbet

• Sökes: Diskare ock städ till restauranger*

Vi söker engagerade och pålitliga diskare och städ för att arbeta hos våra samarbetande restauranger. Om du är en person som trivs i ett snabbt tempo och har en positiv inställning, så är detta jobbet för dig!

• Arbetsuppgifter:*
• Diskning av tallrikar, bestick och köksutrustning
• Hålla rent och snyggt i disk- och köksområdet
• Assistera kökspersonalen vid behov
• städ
• Krav:*
• Erfarenhet av diskarbete är meriterande,
• God samarbetsförmåga och ansvarskänsla
• Flexibilitet
i arbetstider
• Vi erbjuder:*
• Timlön,
• Möjlighet att arbeta fler eller färre timmar beroende på ditt önskemål
• En trevlig arbetsmiljö och möjligheten att växa inom företaget

Är du intresserad? ring oss på telefonnummer

Melan 08:00 till 17:00
HAZIM:0704304259 PÅ SVENSKA
RASHO:0729099979 PÅ ENGLSKA
Rashwan.hendi@hotmail.com

Vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-02
E-post: Rashwan.hendi@hotmail.com

Arbetsgivare
Safi & David Aktiebolag (org.nr 559079-8426)

Arbetsplats
Safi & David AB

Jobbnummer
10020378

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