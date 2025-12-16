S4E Capability Team Lead - SAP Finance / Project Management
Professional Galaxy AB / Datajobb / Finspång
Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag, urval och intervjuer sker löpande.
Vi söker nu en erfaren S4E Capability Team Lead för ett långsiktigt konsultuppdrag hos vår kund, som genomför en global transformation från sitt nuvarande SAP-system till S/4HANA.
Som team lead blir du en nyckelperson i att leda ett capability team genom hela projektets livscykel och säkerställa effektiv leverans inom samtliga workstreams.
Om uppdraget I rollen leder du ett team av experter i en projektmatrisorganisation och ansvarar för att driva det operativa arbetet i samtliga workstreams kopplade till ERP-implementationen. Du identifierar rätt kompetenser inom SAP-processer, koordinerar tillgänglighet tillsammans med linjechefer och säkerställer att teamet levererar enligt plan genom hela transformationsresan.
Arbetet innefattar resursplanering, framtagning av detaljerade arbetsplaner enligt etablerade metoder, kontinuerlig uppföljning, rapportering och prognoser. Uppdraget är internationellt och komplext och kräver förmåga att leda och navigera i stora globala projekt.
Krav Flera års erfarenhet av affärsprocesser i ERP-system, helst SAP (exempelvis FI och/eller CO) Förståelse för hur detaljerade ERP-processer integrerar i end-to-end-flöden Erfarenhet av ERP-rollouts Dokumenterad erfarenhet av att leda projektteam i stora internationella projekt Mycket goda kunskaper i engelska Kunskaper inom accounting och controlling är meriterande men inget krav Övrig information Arbetsmodell: Hybrid - närvaro i Finspång 1-2 dagar per vecka samt deltagande på planerade workshops Placeringsort: Finspång Uppdragsperiod: 19 januari 2026 - 18 januari 2027 Förlängning: Möjlighet till förlängning finns
Sista dag att ansöka är 2026-01-05
Vill du arbeta i ett omfattande globalt SAP S/4HANA-projekt och leda ett kompetent team genom en av kundens viktigaste transformationsresor? Skicka in din ansökan så berättar vi mer!
