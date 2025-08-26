Rostskyddsmålare
2025-08-26
, Bromölla
, Karlshamn
, Olofström
, Kristianstad
Ikett Personalpartner söker nu efter en skicklig målare med erfarenhet inom rostskyddsmålning till en av våra kunder i Sölvesborg. Om du har ett öga för detaljer och en passion för att skapa hållbara resultat, kan detta vara den perfekta möjligheten för dig.
Verksamheten arbetar med både stora och små projekt inom industrilackering.
Verksamheten arbetar med långvariga lösningar, hållbarhet och att alltid ha ett nära samarbete tillsammans med
sina kunder.
I ditt arbete kommer du bland annat att:
• förbereda ytor genom t.ex rengöring och slipning
• applicera rostskyddsmålning och andra skyddsbeläggningar på metallstrukturer.
• arbeta med olika tekniker/ material för att säkerställa att ytorna är skyddade mot rost och andra påfrestningar.
• kontrollera och säkerställa att det arbete som utförs håller hög kvalitet och är hållbart över tid.
Arbete är förlagt på dagtid, med start enligt överenskommelse.Profil
För tjänsten krävs det att du tidigare erfarenhet, arbete, med rostskyddsmålning.
Du är självgående inom yrket och trivs med utmanande och avancerat arbete.
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
• Har erfarenhet av diverse målningstekniker,
• Är noggrann och kvalitetsmedveten i ditt arbete.
• Kan arbeta både självständigt och i team.
• Körkort B.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett har sedan 1986 hjälpt tusentals personer inom industribranschen att hitta sitt drömjobb.
Våra kunder finns i hela Sverige och Norge och främst inom tillverkande industri och verkstadsindustri. Vi arbetar med ett brett utbud av tjänster, både för kollektivanställda och tjänstemän.
Tack vare långsiktigheten i våra uppdrag har många en tryggad anställning på Ikett. Detta har lett till att flera anställda har jobbat hos Ikett i 20+ år. Under den tiden har de fått utvecklas, testa flera uppdrag med en trygg arbetsgivare i ryggen. Ofta är målsättningen att det ska leda till anställning hos kund.
På Ikett finns det möjlighet att arbeta lokalt i ditt närområde, men även spännande resejobb i hela Sverige och Norge för dig som vill ut på resande fot.
Hos oss får du:
Engagerad personal genom hela rekryteringsprocessen som även har kontakt med dig när du börjar jobba hos vår kund.
Trygghet där vi värnar om din säkerhet på arbetsplatsen.
Möjlighet till utveckling.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
