Rörnätstekniker
2025-08-14
Om Vatten och miljöresurs
Vatten och miljöresurs ser till att du varje dag får friskt dricksvatten i din kran och en ren närmiljö. Vi arbetar för att din vardag ska fungera här och nu, och för att naturens resurser ska räcka. Vi finns till för att även framtida generation ska kunna njuta av fjällen, vattendragen, skogen och marken.
Bolaget ägs av Bergs, Bräcke och Härjedalens kommuner. Vi ansvarar för driften av ägarkommunernas vatten- och avloppsförsörjning, att producera och distribuera dricksvatten samt ta om hand och rena avloppsvatten. Bolaget ansvarar även för kommunernas avfallshantering att samla in och hantera avfall och slam. Totalt är vi drygt 100 medarbetare.
Vi arbetar över ett stort geografiskt område och har kontor i Sveg, Hede, Funäsdalen, Svenstavik, Hackås, och Bräcke, vilket ger stora möjligheter att arbeta från olika orter. För närvarande drivs flera större projekt, bland annat genomför vi en stor utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i Härjedalen. Syftet är att säkerställa en långsiktig stabil drift för vatten- och avloppsförsörjningen, med ökade miljökrav och exploatering i turistområdena.
Vatten och Miljöresurs Mitt AB är ett samägt bolag av de tre kommunerna Härjedalen, Berg och Bräcke.
Vi ansvarar för bland annat våra ägarkommuners hantering av vatten och avlopp och just nu söker vi förstärkning till vår VA-enhet i Sveg
Har du lätt för att samarbeta med andra samtidigt som du kan arbeta självständigt? Vill du ha ett omväxlande och stimulerande jobb?
Välkommen att söka jobb som rörnätstekniker hos Vatten och MiljöresursPubliceringsdatum2025-08-14Om tjänsten
Som rörnätstekniker inom vatten och avlopp kommer du att arbeta i huvudsak med drift och underhåll
kopplat till VA-anläggningar. Rörläggning, reparation, byggnation och
underhåll av ledningsnäten och vattenverk.
Rollen innefattar även att vara behjälplig och utföra provtagning i våra verk samt att beredskap kan ingå.
Om dig
För att trivas i rollen krävs det att du har lätt att samarbeta, och samtidigt ska du kunna arbeta självständigt under eget ansvar.
Meriterande:
Arbete på väg steg 1.1, 1.2, 1.3
Motorsågskort
Tidigare erfarenheter av rörläggning och övrig teknisk och maskinell kunskap.Kvalifikationer
B-körkort (BE eller B96 är meriterande)
God datorvana
Kommunicera obehindrat på svenska i tal och skrift
Vi erbjuder
Som medarbetare hos oss blir du en viktig del i ett hållbart samhällsbyggande och här jobbar du med att göra gott för människor och miljö i många kommande generationer. Engagemanget, nyfikenheten och intresset för att bygga relationer är det som förenar alla som jobbar här och är det som gör Vatten och miljöresurs till en arbetsplats präglad av gemenskap, glädje och laganda.
• En modern digital arbetsmiljö med många funktioner och all internkommunikation samlad i Microsoft 365.
• Kompetensutveckling - för att vi ska kunna ligga i framkant är det absolut nödvändigt att våra medarbetare kontinuerligt får ny kunskap. Därför är vi lyhörda för önskemål om utbildningar och här finns möjlighet att få utvecklas.
• Föräldravänlig arbetsplats - genom en flexibel inställning vill vi göra det lättare för dig att kombinera arbetet med att vara förälder.
• Friskvårdstimme och friskvårdsbidrag.
Intervjuer kan komma att ske löpande under annonseringstiden så tveka inte att skicka in din ansökan!
Kontaktinformation
Micael Pettersson, Arbetsledare DO Sveg, micael.pettersson@vattenmiljoresurs.se
Håkan Westling, Facklig representant Kommunal, hakan.westling@vattenmiljoresurs.se
Arbetsplats
Korskällgatan 18
842 31 Sveg Ersättning
