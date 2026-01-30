Rörmontör
2026-01-30
Vi på Vivab jobbar helhjärtat för en hållbar framtid med rent och gott dricksvatten, friska vattendrag och minskat avfall. Vivab är ett kommunalt bolag och en viktig aktör inom grön samhällsutveckling på västkustens mittpunkt. Vi vill förändra hur vi bygger våra samhällen och tar hand om våra resurser. Vi gör det genom att erbjuda hållbara vatten- och avfallstjänster och inspirera dig till en hållbar konsumtion. Tillsammans kan vi göra det möjligt!
Säkerhetsprövning
Vivab bedriver säkerhetskänslig verksamhet. Därför genomför vi säkerhetsprövning av alla medarbetare i enlighet med gällande lagstiftning och riktlinjer.
Skyddade personuppgifter
Om du har skyddade personuppgifter ska du inte ansöka digitalt via länken. Kontakta istället rekryterande chef enligt annonsen, så får du hjälp med en säker ansökningsprocess.
Gillar du variation i ditt arbete? Vill du vara en viktig del i att förse mer än 100 000 personer med rent och friskt vatten? Då ska du söka tjänsten som Rörmontör hos oss!Du kommer att jobba hos en stabil men också expansiv arbetsgivare tillsammans med kollegor som har lång erfarenhet och ett stort engagemang.
Vårt erbjudande
Som Rörmontör hos oss är ditt fokus vårt viktiga ledningsnät. I Falkenberg och Varberg har vi mer än 350 mil ledning för dricksvatten, spill- och dagvatten. Vi på Vivab ser till att våra invånare får vatten i kranen, varje dag, året runt. Som rörmontör är du en viktig del i det uppdraget. Du och dina kollegor arbetar med installationer för dricksvatten, spill- och dagvatten vid ny- och ombyggnation. Ni utför även reparationer och förebyggande underhåll samt förnyelse av ledningsnät. Arbetet sker utomhus med omväxlande arbetsuppgifter. Beredskapstjänstgöring ingår i tjänsten.
Vem är du?
Du som söker jobbet som rörmontör trivs med ett omväxlande arbete. Du är lösningsfokuserad, gillar att jobba både i team och självständigt. Att arbeta utomhus passar dig bra. Du arbetar strukturerat och följer planer och instruktioner, men har också förmågan att vara flexibel och snabbt rycka in när det behövs. Det är viktigt att du noggrant följer upp och rapporterar genomfört arbete. I ditt arbete samarbetar du med kollegor och har kontakt med medborgare, vilket kräver att du kommunicerar tydligt och samarbetar väl med andra. Du har goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt, för att hantera dokumentation och andra arbetsuppgifter enligt verksamhetens krav.
Vi söker dig som har:
• Relevant utbildning alternativt arbetslivserfarenhet för att kunna jobba med VA eller anläggning
• B-körkort
Körkort för tung lastbil samt yrkesbevis för grävmaskin är meriterande.
Tjänsten är placerad i Falkenberg. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C302584". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vatten & Miljö i Väst AB
(org.nr 556764-7606) Arbetsplats
Vivab Kontakt
Driftchef Distribution
Martin Evertsson martin.evertsson@vivab.info 0757-27 41 76 Jobbnummer
9715345