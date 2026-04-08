Rörlig farmaceut
2026-04-08
Jobba för originalet.
Välkommen till Apoteket, nummer ett sedan 1971. Med visioner för framtiden och kvalitet i varje detalj, skapar vi förutsättningar för ett liv i hälsa. Hos oss utvecklas du i en kultur där din röst alltid blir hörd. Och allt vi får över ger vi tillbaka till samhället. Det är så vi gör skillnad på riktigt.
Nu söker vi en rörlig farmaceut till våra åtta apotek i Jönköping med omnejd, med bastillhörighet på apotek Asecs eller Östra Storgatan, här får du en vardag med stor variation i både apotekens storlek och läge. Det skapar omväxlande arbetsdagar där du får möjlighet att bidra med din kompetens där den behövs som mest. Du arbetar nära dina kollegor och möter varierande arbetsuppgifter i ett samarbetsinriktat team.
Arbetstiderna för tjänsten följer de lokala apotekens öppettider, och anställning erbjuds på heltid eller deltid.
Din roll
Våra farmaceuter arbetar alltid med omtanke, kvalitet och kundens behov i fokus. I din roll hos oss bidrar du till en trygg, professionell och välkomnande upplevelse för alla som besöker oss, oavsett apotek du representerar för dagen. I din roll har du hand om rådgivning, receptexpedition och egenvård, och tar ansvar för trygghet och service i varje kundmöte.
Vad du kommer att göra hos oss:
Oavsett apotek du arbetar på, ge professionell rådgivning och skapa mervärde i varje kundmöte, med omtanke och förståelse för människors olika behov.
Ge professionell rådgivning och skapa mervärde i varje kundmöte, med omtanke och förståelse för människors olika behov.
Bidra till patientsäkerhet och kvalitet i allt du gör, så att våra kunder kan känna sig trygga med oss.
Dela kunskap och erfarenhet med dina kollegor - vi växer och utvecklas tillsammans.
Hålla dig uppdaterad kring vårt sortiment och våra kampanjer, för att ge kunderna bästa möjliga hjälp.
Bidra med idéer och initiativ för att utveckla både arbetsvardagen och kundupplevelsen på vårt apotek.
Vem söker vi?
För den här tjänsten behöver du vara legitimerad receptarie eller apotekare. Du har ett tydligt intresse för människor, hälsa och läkemedel och trivs med variationen i att arbeta på olika apotek. Du är utåtriktad, social och tar gärna egna initiativ, samtidigt som du snabbt sätter dig in i nya rutiner och arbetssätt.
Vi ser gärna att du:
Är nyexaminerad eller har viss erfarenhet från apotek
Känner dig trygg i kundmöten och receptexpedition
Tar kontakt naturligt och bygger förtroendefulla relationer
Har ett varmt och professionellt bemötande
Samarbetar gärna och bidrar positivt till teamet
Trivs i en roll med variation och självständighet
Vi erbjuder...
Friskvårdsbidrag: 5000 kr per år.
Personalrabatt: Förmånliga priser på många av våra produkter.
Flexibla helgdagar: Möjlighet att byta arbetsfria helgdagar mot andra dagar på året.
Förmånsportal (Benify): Erbjudanden inom bland annat kollektivtrafik, leasingbil, gym och hälsobehandlingar.
Trygga försäkringar: Förstärkt föräldrapenning, tjänstepension (ITP) och kompletterande försäkringar.Publiceringsdatum2026-04-08Om företaget
Apoteket grundades 1971 och ägs av svenska staten, vilket innebär att vi arbetar både ansvarsfullt och långsiktigt. Vårt viktiga samhällsuppdrag handlar om att förbättra människors hälsa, läkemedelsanvändning och bidra till ökad patientsäkerhet. Med omkring 400 apotek och 3000 medarbetare över hela landet har vi nära samarbete med hälso- och sjukvården - alltid med omtanke om både människor och miljö.
Vårt mål är tydligt: Ett liv i hälsa, för alla.
Nyfiken? Det räcker gott.
Hör av dig om rollen fångar ditt intresse! Vi berättar gärna mer om tjänsten och vår verksamhet - så du får en tydligare bild och kan avgöra om det känns helt rätt. Vänta bara inte för länge, urval och intervju sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Skicka ditt CV tillsammans med svar på våra urvalsfrågor. Du behöver inte skriva ett personligt brev - frågorna är utformade för att hjälpa oss förstå mer om dina erfarenheter och kompetenser för matchning mot tjänst.
Vi använder tester för objektivt urval som en del av vår rekryteringsprocess. Provanställning tillämpas.
Välkommen till Apoteket! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apoteket AB
553 05 JÖNKÖPING
