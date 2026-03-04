Rörlaseroperatör
Wikan Personal AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Ovanåker Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Ovanåker
2026-03-04
, Hofors
, Sandviken
, Hedemora
, Gävle
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wikan Personal AB i Ovanåker
, Gävle
, Avesta
, Falun
, Borlänge
eller i hela Sverige
Vi söker en Rörlaseropertör till Metallprodukter!Publiceringsdatum2026-03-04Om företaget
På Metallprodukter arbetar vi strategiskt, hållbart och långsiktigt. Vi är nyfikna att utvecklas och ser möjligheter i nya omständigheter. Idag har vi vuxit till att vara ca 30 anställda och omsätta ca 50 miljoner kronor. Vår fabrik ligger i Edsbyn, i natursköna Hälsingland.
Produktionen bedrivs i egenägda nyrenoverade lokaler, med modern maskinpark. Som legotillverkare inom plåt och mekanik, produktutvecklar och tillverkar vi allt från displaybärare, kontorsmöbler och butiksinredningar till gymmaskiner och industriprodukter.
Läs gärna mer på https://www.metallprodukter.com/produktionArbetsuppgifter
Som rörlaseroperatör hos Metallprodukter ansvarar du för hela processen från start till mål.
Inställning och körning av rörlasermaskin.
Programmering och justering av skärprogram.
Ritningsläsning och kvalitetskontroll av färdiga detaljer.
Förebyggande underhåll och enklare felsökning på maskinen.
Truckkort
Traverskort
Arbete i affärs-/produktionssystemet Monitor enligt fastställda rutiner.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi söker dig som är praktiskt lagd, men även har ett tekniskt intresse.
Är strukturerad och har ett högt kvalitetstänk. För oss är det viktigt att du är en lagspelare som trivs i en produktionsmiljö där tempot stundtals är högt.
Erfarenhet av Monitor.
Allmän verkstadsvana, förståelse för flöden i industrin och bra datorvana.
Erfarenhet av CNC-maskiner/ Laser.
God ritningsläsningsförmåga.
Vi erbjuder dig
Hos Metallprodukter får du möjlighet att utvecklas och växa i en inspirerande och stöttande arbetsmiljö. Här får du en trygg start med en genomtänkt introduktion och stöd från kollegor, så du snabbt känner dig som en del av teamet. Företaget erbjuder dessutom tillgång till gym i egna lokaler, där även familjemedlemmar kan träna. Möjlighet till goda bussförbindelser - allt för att skapa en smidig och trivsam vardag för sina medarbetare.
Information och kontakt
I denna rekrytering samarbetar Metallprodukter med Wikan Personal.
OBS! Allt gällande rekryteringen till tjänsten, samt information, frågor och funderingar besvaras utav Wikan Personal för mer information om tjänsten kontakta Catrine Pehrsson 076-649 33 12. Arbetet är mån-fred. Dagtid.
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "14056". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wikan Personal AB
(org.nr 556842-7818), http://www.wikan.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Wikan Personal Hälsingland AB Kontakt
Catrine Pehrsson catrine@wikan.se +46 278 52 33 12 Jobbnummer
9776924