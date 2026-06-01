Truckförare sökes för sommaruppdrag i Nässjö

2026-06-01


Vi söker dig som har erfarenhet av lager- och logistikarbete och som trivs i en aktiv arbetsmiljö.

Till en av våra kunder i Nässjö söker vi nu truckförare för sommarbemanning under veckorna 25–28 samt 31–32. Vi söker dig som har erfarenhet av lager- och logistikarbete och som trivs i en aktiv arbetsmiljö.

Dina arbetsuppgifter
Som truckförare kommer du att arbeta med materialhantering och lagerlogistik. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av:

Truckkörning i lager- och produktionsmiljö

Godsmottagning och interntransporter

Orderplock och lagerhantering

Påfyllning av material till produktion

Övrigt förekommande lagerarbete

Arbetet sker främst med skjutstativtruck, men även plocktruck och lågstaplare förekommer.

Kvalifikationer
Vi söker dig som:

Har giltigt truckkort (A- och/eller B-behörighet)

Har dokumenterad erfarenhet av truckkörning

Har erfarenhet av skjutstativtruck, alternativt god vana av plocktruck eller lågstaplare

Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift

Är noggrann, ansvarstagande och säkerhetsmedveten

Tidigare erfarenhet av lagerarbete och logistik är meriterande.

Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen tror vi att du är en person som tar ansvar för dina arbetsuppgifter och trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Du är flexibel, har ett gott ordningssinne och bidrar till en positiv arbetsmiljö.

Om tjänsten
Placering: Nässjö

Omfattning: Heltid

Period: Vecka 25–28 samt vecka 31–32

Arbetstid: Dagtid

Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Välkommen med din ansökan redan idag!
Detta är ett långsiktigt uppdrag där du blir anställd av Eterni Sweden AB under de första 6 månaderna.
ÖVRIG INFORMATION
Ansökningar via e-post behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvariga rekryterare Mikael Fernqvist på mikael.fernqvist@eterni.se eller 0726-445115 och Mattias Ekman på mattias.ekman@eterni.se eller 0701-975865.

VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!

Sista dag att ansöka är 2026-07-01
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Eterni Sweden AB (org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
574 38  VETLANDA

Eterni Sweden

Mattias Ekman
mattias.ekman@eterni.se

