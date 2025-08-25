Rörläggare
2025-08-25
Kristinehamn har rent vatten på grund av oss!
Vi på vatten och avfallsavdelningen i Kristinehamn förser dagligen ca 5500 hushåll med vatten. Vi söker nu en kunnig rörläggare som brinner för rent vatten lika mycket som vi! Kom och var en del av vårt förstklassiga team!
Tjänsten är placerad på rörnätssektionen som tillsammans med VA-avdelningen i dagsläget består av 11 medarbetare och tillhör Tekniska förvaltningen.
Tekniska förvaltningen består av cirka 150 medarbetare och består av avdelningarna vatten och avfall, avdelningen för offentlig miljö, samt serviceavdelningen. Vi ansvarar bland annat för att kommunens trafikmiljö är säker och tillgänglig samt att våra barn, ungdomar och äldre får näringsriktig kost på kommunens förskolor, skolor och särskilda boenden. Vi förvaltar även kommunens fastigheter och svarar för den strategiska lokalplaneringen. Likaså sköter vi insamlingen av hushållsavfall samt driver kommunens avfallsanläggning.Publiceringsdatum2025-08-25Arbetsuppgifter
Som rörläggare på Kristinehamns kommun har du ett intressant och omväxlande jobb med regelbundna arbetstider. En stor fördel med jobbet är att du jobbar lokalt och slipper långa tjänsteresor.
Huvuduppdraget är drift och underhåll av ledningsnätet där det förekommer både planerat och akut underhåll. Vi utför även saneringsprojekt i egen regi på vårt ledningsnät.
Arbetstiderna är förlagda mestadels under dagtid, men beredskapstjänstgöring kan komma att ingå i tjänsten.KvalifikationerKvalifikationer
* Anläggningsteknisk utbildning eller annan utbildning / erfarenhet som bedöms likvärdig.
* B-körkort
* arbetslivserfarenhet av rör- och anläggningsarbeten.
Meriterande:
* Säkerhet på väg
* svetsning PE-rör
* utmärkningsansvarig
* C-körkort
* behörighet för hjullastare
* läcksökningsutbildad
* diplomerad rörläggare.
Du är en person som trivs med att arbeta såväl självständigt som i samarbete med andra. Du har ansvar- och servicekänsla och tar gärna egna initiativ i arbetet.
Arbetsuppgifterna kräver att du har ett gott ordningssinne. Då arbetet bitvis kan vara väldigt tungt, ser vi att du gillar ett fysiskt och rörligt arbete och ser tjusningen med att arbeta utomhus i skiftande väder. Det är viktigt att du ser datorn som ett arbetsredskap och har intresse för att lära dig olika verktyg och system.
Arbetet som rörläggare ställer stora krav på kvalitetsmedvetenhet samt ett flexibelt arbetssätt och helhetssyn.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz och blir erbjuden anställning, måste du kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi i Kristinehamns kommun arbetar för ett aktivt ledar- och medarbetarskap. Detta skapas genom dialog och i samspel mellan ledare och medarbetare, vilket skapar goda förutsättningar för arbetsglädje i organisationen. Vår arbetsmiljö påverkas av hur vi bemöter varandra och vi alla har ett ansvar att bidra.
Tillsammans arbetar vi för att verksamheten uppnår sina mål och att beslut som fattas också efterlevs. En nyfiken grundinställning och vilja att samarbeta är förutsättningar för ständiga förbättringar som leder till den bästa möjliga servicen till kommunens invånare.
Som anställd hos oss kan du förvänta dig stöd för nya idéer, goda utvecklingsmöjligheter och att vi ger dig de verktyg du behöver för att kunna utföra ditt arbete på ett bra sätt.
Kristinehamns kommun ser mångfald som en styrka och vi välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering
Varmt välkommen med din ansökan!
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och ha en god kommunikation med dig som söker jobb hos oss, ber vi dig att endast skicka in din ansökan via ansökningslänken i annonsen. Frågor som rör rekryteringsprocessen hanteras av rekryteringsenheten.
Erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
