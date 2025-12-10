Rörkonstruktör
2025-12-10
Rörkonstruktör för hållbara energisystem och framtidens industri
Vill du vara med och forma framtidens industri och energilösningar? På Head Energy får du möjligheten att arbeta i teknikens framkant - med projekt som bidrar till en grönare, effektivare och mer hållbar framtid.
Varför Head Energy?
Hos oss får du:
Uppdrag inom process-, energi- och industrisektorn
En arbetsplats med en tydlig hållbarhetsagenda
Kollektivavtal, konkurrenskraftiga pensions- och försäkringsförmåner
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr/år
Möjlighet till löneväxling
Tillgång till företagets fjällstugor
Flexibel arbetsmiljö och nära dialog med din chef
Individuell utvecklingsplan och erbjudande om relevanta kurser
Trygg anställning i ett expansivt bolag
Rollen som Rörkonstruktör
I denna nyckelroll bidrar du till industrins gröna omställning och framtidens energilösningar. Du arbetar bland annat med:
Konstruktion av statisk, roterande och tryckbärande utrustning
Framtagning av konstruktionsritningar och rördimensionering
Konstruktion av rörstöd, projektering och förfrågningsunderlag
Montageledning, planering och underhållsuppdrag
Du trivs i en problemlösande roll där innovation, samarbete och god kommunikation är centrala för att nå mål och deadlines.Publiceringsdatum2025-12-10Profil
Teknisk utbildning (universitet, högskola, YH) eller motsvarande erfarenhet
Minst 3 års erfarenhet av rör- och anläggningskonstruktion inom industrin
Erfarenhet av rör och rörstöd
Kunskap inom program som Aveva E3D, Plant3D, PDMS eller AutoCAD
Meriterande: hållfasthets- och flödesberäkningar samt regelverk för tryckbärande anordningar
Du är nyfiken, drivande, relationsskapande och trivs i konsultrollen
Stationeringsort LundSpråk Svenska & engelska - flytande
Om Head Energy
Head Energy har vuxit snabbt sedan starten 2010 och är idag 900 medarbetare globalt. Vi kombinerar stark teknisk kompetens med ett personligt och engagerat ledarskap. Här får du utvecklande uppdrag, en flexibel arbetsmiljö och möjligheten att vara en del av vår fortsatta tillväxtresa.
Tillsammans med våra kunder är vi alltid One step ahead.
Urval sker löpande.
Ansök enkelt genom att länka till ditt CV eller din LinkedIn-profil. Håll profilen uppdaterad för bästa matchning mot våra uppdrag.
