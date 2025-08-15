Roma pizza och resturang
2025-08-15
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
Pizzabagare med erfarenhet hur kan man hantera jobbet och gör kundena nöjda .
Pizzabagare med erfarenhet hur kan man hantera jobbet och gör kundena nöjda .
Noggrann och kunna samarbeta, flexibel och restaurang vana.
Dina arbetsuppgifter består av att planera, förbereda och baka pizza. Hygien (städa, diska) är mycket viktigt och att man kan hålla rent på sin arbetsstation.
Ansök idag så försöker vi hitta en roll som passar just dig redan imorgon.
Vi söker duktiga personal till vår glada team
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
mejl
E-post: mohamadkhartabil21@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mnkh Kalmar AB
(org.nr 559518-5926), http://romakalmar.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
mo khartabil mohamadkhartabil21@gmail.com 0723055528 Jobbnummer
9461318