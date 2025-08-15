Roma pizza och resturang

2025-08-15


Pizzabagare med erfarenhet hur kan man hantera jobbet och gör kundena nöjda .
Noggrann och kunna samarbeta, flexibel och restaurang vana.
Dina arbetsuppgifter består av att planera, förbereda och baka pizza. Hygien (städa, diska) är mycket viktigt och att man kan hålla rent på sin arbetsstation.
Ansök idag så försöker vi hitta en roll som passar just dig redan imorgon.
Vi söker duktiga personal till vår glada team
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
mejl
E-post: mohamadkhartabil21@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Mnkh Kalmar AB (org.nr 559518-5926), http://romakalmar.se

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
mo khartabil
mohamadkhartabil21@gmail.com
0723055528

Jobbnummer
9461318

