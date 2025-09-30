Robottekniker | Lernia | Nässjö
Lernia Bemanning AB / Processoperatörsjobb / Nässjö Visa alla processoperatörsjobb i Nässjö
2025-09-30
, Eksjö
, Aneby
, Sävsjö
, Jönköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lernia Bemanning AB i Nässjö
, Eksjö
, Sävsjö
, Jönköping
, Vetlanda
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med modern teknik och vara med och utveckla framtidens produktion?
Nu söker vi en engagerad och tekniskt kunnig robottekniker som vill arbeta med avancerad kantpressning och robotsvetsning. Här får du möjlighet att vara en nyckelperson i ett innovativt team där kvalitet, utveckling och samarbete står i centrum. Om du gillar att lösa tekniska utmaningar och vill bidra till en effektiv och hållbar produktion - då kan detta vara rätt tjänst för dig!Publiceringsdatum2025-09-30Om tjänsten
• Tjänstgöringsort Nässjö
• Heltid (visstidsanställning med chans till förlängning)
• Tillträde omgående/enligt överenskommelse
I rollen som robottekniker kommer du att arbeta med programmering, inställning och optimering av robotceller inom svetsning och kantpressning. Du blir en viktig del av produktionen där du säkerställer att maskiner och robotar fungerar effektivt och med hög precision. Arbetet innebär både praktiskt arbete och teknisk problemlösning, och du kommer att samarbeta nära med både produktion och teknikavdelning.
Du arbetar med olika material, främst tunnplåt i rostfritt, aluminium och svart plåt, och bidrar till att produktionen håller hög kvalitet och leveranssäkerhet. Goda kunskaper i svenska krävs, då arbetet innebär kommunikation, dokumentation och förståelse för instruktioner och säkerhetsrutiner.
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet av robotteknik inom svetsning och kantpressning, gärna från en tillverkande industri. Du har god teknisk förståelse, är lösningsorienterad och trivs med att arbeta i en miljö där utveckling och förbättringar är en naturlig del av vardagen. Du är noggrann, ansvarstagande och har lätt för att samarbeta med andra. Du behärskar svenska i tal och skrift, och har ett strukturerat arbetssätt med fokus på kvalitet och säkerhet.
Formell kompetens
• Körkort B & tillgång till bil
• Goda kunskaper i svenska
• Tidigare erfarenhet av robotsvetsning och kantpressning
• Kunskap i programmering och inställning av industrirobotar, gärna ABB, Fanuc eller liknande
• Grundläggande kunskaper i mätteknik och kvalitetssäkring
• Meriterande med erfarenhet av CAD/CAM-system eller andra tekniska verktyg
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som ansvarar för ditt uppdrag, stöttar och utvecklar dig i din yrkesroll och ser till att du trivs på din arbetsplats.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013) Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9532492