Rivare/takterrasser/Sköndal
Aleja AB / Grovarbetarjobb / Stockholm
2025-11-07
Publiceringsdatum2025-11-07Om företaget
aleja ab är ett bemanningsföretag verksamt främst i Stockholm. Vi erbjuder dygnet runt jour till våra kunder, vilket innebär att vi har uppdrag under alla timmar på dygnet.
Vi bemannar inom en mängd olika branscher-bland annat inom transport och lager, bygg och rivning, sanering och renhållning samt andra tunga arbeten utan krav på större förkunskaper eller utbildning.
Vad vi kan erbjuda dig
Att arbeta hos oss innebär att du som person erbjuds möjligheter att dels kunna arbeta fast hos en och samma kund över en längre period, alternativt att på en kort tid få en kompakt och gedigen arbetslivserfarenhet genom många olika korta, intensiva uppdrag.
Vad vi söker hos dig
Vi söker dig som är morgonpigg, flexibel och inte rädd för att prova nya saker eller möta nya människor. Hos oss finns det möjlighet att även prova på olika typer av arbeten, bla inom lager, sanering, montering, grovarbete samt rivning. Arbetsuppgifter
Just nu har vi två kunder som behöver hjälp med rivning av takterrasser i Sköndal.
I arbetet ingår bland annat rivning, bilning av betong och andra normalt förekommande arbetsuppgifter på en byggarbetsplats. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aleja AB
(org.nr 556697-2567), http://www.aleja.se
Arbetsplats
