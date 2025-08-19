Riv & Sanering Uppsala
B3 Personal AB / Skorstensfejar- och saneringsjobb / Uppsala Visa alla skorstensfejar- och saneringsjobb i Uppsala
2025-08-19
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos B3 Personal AB i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Om tjänsten B3 Personal är ett bemannings- och rekryteringsföretag beläget i Stockholm men med verksamhet runt om i landet. Vi vänder oss till dig som är engagerad och har hög arbetsmoral. Oavsett var i karriären du befinner dig vill vi hjälpa dig ta nästa steg!För kunds räkning söker vi nu flera personer som vill arbeta med rivning i Uppsala trakten med omnejd, känns det som något för dig? Du kommer att utföra en stor variation av arbeten åt vår kund över hela distriktet.
Kvalifikationer Vi ser gärna att du är driven, engagerad, frågvis och gilla utmaningar! Vi tror att du gillar att arbeta med kroppen. Du behöver inte ha någon tidigare arbetslivserfarenhet, dock så är det starkt meriterande om du tidigare arbetat med rivning/sanering.B-körkort är ett krav och om du har asbestutbildning så är det ett stort plus.God förståelse i svenska samt B-kort är ett krav.
Du erbjuds Lön enligt kollektivavtal samt goda möjligheter till en fast, utvecklande tjänst.
Ansökan Är du redo att ta nästa steg? Vill du vara del av ett företag som värnar om sin personal?
Vi arbetar med ett löpande urval, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Ansök därför så snart som möjligt! Om du har några frågor är du välkommen att maila ludvig.zettervalll@b3p.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare B3 Personal AB
(org.nr 556983-1752) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9465406