Rindövarvet - Mekaniker Fältservice

Infinity Industry Solutions Sweden AB / Maskinbefälsjobb / Stockholm
2026-03-03


Visa alla maskinbefälsjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Infinity Industry Solutions Sweden AB i Stockholm, Vaxholm, Håbo, Tierp, Gävle eller i hela Sverige

Rindövarvet AB är ett fullservicevarv i hjärtat av

Stockholms skärgård - specialiserat på professionell

sjöfart med fokus på långsiktiga relationer, kvalitet

och teknisk kompetens. Vi erbjuder helhetslösningar

för yrkessjöfarten med fokus på service, reparation,

ombyggnad och nyinstallation. Med en tydlig

struktur, hög teknisk kompetens och ett erfaret

team är vi en pålitlig partner för både myndigheter

och kommersiella aktörer

Gillar du att lösa problem på plats - och helst direkt? Då kan du vara rätt person för vår växande fältservice.

Här blir du en av dem som rycker ut när kunden behöver snabb och kvalificerad hjälp. Du arbetar självständigt, nära kunden och nära tekniken och får variationen som följer med både planerade och akuta uppdrag.

Din vardag
Som mekaniker i vårt mobila service-team är du den som kliver ombord när motorer trilskas, hydrauliken strular eller elen vägrar samarbeta. Du felsöker, reparerar och servar olika system direkt på plats - ibland med kort varsel, ibland utanför ordinarie arbetstid.

Arbetet omfattar bland annat:

• Felsökning och reparation inom el, hydraulik och motor

• Akuta insatser när kundens trafik måste komma igång snabbt

• Planerad motorservice, gärna med erfarenhet av Volvo Penta eller Scania

• Kundkontakt och dialog om problem och lösningar

• Samarbete med projektledare och varvets tekniker

• Dokumentation och återrapportering

Vem vi söker
Du har erfarenhet av marin mekanik, motorer, fordon eller industri - gärna inom yrkessjöfart. Du är trygg i att felsöka system och van att ta egna initiativ. Social, stresstålig och bra på att möta kunder i skarpa lägen. B-körkort är ett krav, och flexibilitet vid akuta jobb är ett plus.

Varför Rindövarvet?
Hos oss får du både frihet och ansvar i en roll där du gör konkret skillnad varje dag. Rindövarvet samarbetar med aktörer som Sjöfartsverket, Sjöräddningssällskapet, Strömma och Blidösundsbolaget - och du blir en del av ett team som värdesätter kvalitet, engagemang, arbetsglädje och ordning & reda.

Tjänsten är heltid, med placering på Rindö i Vaxholm - men ofta arbetar du ute i fält.

Kontakt och ansökan
Infinity Industry Solutions AB är framgångsrika i rekrytering av spetskvalitet till tekniktunga företag och vår självklara partner i denna rekrytering. För mer info om tjänsten eller urvalsprocessen, vänligen kontakta:

Peter Roswall, Infinity
Telefonnummer: 073-3010273
Mail: peter@infinitysolutions.se

Joakim Balkefors, Infinity
Telefonnummer: 076-2007699
Mail: joakim@infinitysolutions.se

Ersättning
Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Infinity Industry Solutions Sweden AB (org.nr 556583-7175)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Infinity Human Resources Sweden AB

Jobbnummer
9774854

Prenumerera på jobb från Infinity Industry Solutions Sweden AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Infinity Industry Solutions Sweden AB: