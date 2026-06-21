Ridlärare med häst- och stalltjänst

Valla Ponnyklubb / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Linköping
2026-06-21


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Vår anläggning ligger i vackra omgivningar och har omkring 350 elever. Ridskolan drivs av föreningen, har 30-talet hästar, nära till skogsparti och öppna områden att rida på, uppvärmt ridhus och paddock, samt egna sommarhagar.
Vi har både ponnyer och stora hästar, och elever från 4 år och uppåt, i grupper från nybörjare till de som rider i mer avancerad grupp. Skötarsystemet hos oss är unikt, då skötarna får ta ut hästarna i skog och mark under kontrollerade former, och är därmed en viktig del av verksamheten.
Arbetsuppgifterna är teori- och ridundervisning , planering och genomförande av aktiviteter och små tävlingar, häst- och stallskötsel, viss anläggningsvård, samt annat som hör till ridskolans verksamhet. Du bör ha som lägst en SRL1-utbildning.
Önskvärt är kunskaper i administrationssystemet Hippocrates, samt vana vid datorarbete i Word och Excel eller liknande.
Gärna erfarenhet från gymnasieskolans arbetssätt.
Anställningsgrad: 80%
Möjlighet till utökning av tjänstegraden finns
Arbete på helger ingår
Lön och arbetsvillkor enligt kollektivavtal
Körkort B-behörighet är ett krav
Tillträde augusti, intervjuer sker löpande.
Mera information om Valla Ponnyklubb och vår verksamhet hittar du på www.vallaponnyklubb.se
Vill du vara en del av vår fina verksamhet?
Välkommen med din ansökan till ansokan@vallaponnyklubb.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26
E-post: ansokan@vallaponnyklubb.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Ridlärare".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Valla Ponnyklubb
Stratomtavägen S (visa karta)
583 30  LINKÖPING

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Valla Ponnyklubb

Kontakt
Ridskolechef
Helena Lindqvist-Pettersson
ridskolechef@vallaponnyklubb.se
0705222551

Jobbnummer
9971613

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